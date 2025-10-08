Suscribirse

Estados Unidos

Estos son los derechos que le deben garantizar si le retrasan o cancelan un vuelo en EE. UU. : conozca las formas de compensación

La cancelación o retraso de algún viaje en avión debe ser compensada por la aerolínea, dependiendo del caso.

Redacción Mundo
8 de octubre de 2025, 1:23 p. m.
Descubra a qué tiene derecho en caso de retraso o cancelación de un vuelo. | Foto: Getty Images

Si bien la mayoría de aerolíneas en Estados Unidos se esmeran para cumplir sus itinerarios de vuelo lo más puntuales posible por leyes federales y calidad en su servicio, es posible que cancelen o retrasen viajes, afectando al usuario.

Cuando esto sucede, el viajero tiene derecho a una serie de variables que deben ser garantizadas por la compañía en cuestión.

Varias personas esperan en catres en el aeropuerto de Múnich tras avistamiento de drones que cancelaron salidas de vuelos, en Múnich, Alemania, el 3 de octubre de 2025. (Jason Tschepljakow/dpa vía AP)
Las esperas en los aeropuertos suelen ser tediosas, pero la compañía aérea está obligada a responder. | Foto: AP

En el caso de retrasos, puede optar por esperar si la aerolínea sugiere embarcar algunas horas más tarde, pero también tiene derecho a reprogramarlo.

Ahora bien, si el retraso supera las tres horas para vuelos naciones o seis horas para viajes internacionales, puede acceder a un reembolso completo del tiquete, según la normativa del Departamento de Transporte de EE. UU.

Contexto: ¿Sigue operando la TSA durante un cierre del gobierno? Esto deben saber los viajeros

Este reembolso solo puede suceder si decide no viajar, e incluso se le debe otorgar aun cuando las cláusulas de compra impedían ese rubro.

Tenga en cuenta optar por la reubicación en otro vuelo impide acceder a la devolución del dinero.

En casi todos los casos, la aerolínea debe compensar la situación. | Foto: Getty Images

Travelwise menciona que cuando el infortunio se debe a complicaciones bajo el control de las aerolíneas, estas también ofrecen comida, millas o vales redimibles como compensación.

Caso contrario pasará si la contingencia se da por condiciones meteorológicas adversas o algún otro factor que afecte la operación y que no tenga que ver con la compañía aérea.

¿Qué hacer en caso de cancelación?

La normativa es similar a la de los retrasos. Aquí es cuando las aerolíneas ofrecen más beneficios para evitar reembolso o incluso demandas posteriores.

Contexto: Tome nota: retirarán las visas americanas de quienes lleven esto en su equipaje de mano. Lo confirmó la TSA

Si dicha cancelación requiere que el pasajero pase la noche en el lugar de origen, normalmente proveen alojamiento y transporte desde y hasta el aeropuerto.

En caso tal de que decida accionar después, debe guardar recibos de compra, pruebas de la cancelación y demás soportes para solicitar devoluciones.

Si la aerolínea se niega, puede acudir al Departamento de Transporte y escalar la solicitud.

También es recomendable verificar los seguros incluidos en las tarjetas de crédito, ya que varias franquicias cuentan con soporte y asesoría si se presentan los inconvenientes descritos.

Noticias relacionadas

Estados UnidosvueloCancelación de vuelosAeropuertos

Noticias Destacadas

