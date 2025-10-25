Suscribirse

Estados Unidos

Incendio en el puente de Brooklyn paraliza Nueva York: un auto en llamas desató el caos en plena hora pico

Las autoridades están investigando las causas del accidente que causó un fuerte tráfico en la ciudad.

Redacción Mundo
25 de octubre de 2025, 2:51 p. m.
El incendio fue reportado alrededor de las 2 de la tarde del viernes 24 de octubre. | Foto: Tomada de redes sociales

Un incendio paralizó el tráfico en el icónico y concurrido puente de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el pasado viernes, 24 de octubre.

Los hechos ocurrieron cuando un carro se prendió en llamas y empezó a desprenderse una densa nube de humo negro, por lo que las autoridades debieron actuar de inmediato para extinguir el fuego y prevenir más accidentes en la autopista.

Los agentes que atendieron la emergencia también se encargaron de detener el paso de más autos, justo en hora pico.

El accidente tuvo lugar en el punto con dirección a Brooklyn, de acuerdo con los detalles del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY).

También anunciaron que la llamada de emergencia llegó a las 2:06 de la tarde del viernes. Al llegar al lugar, determinaron que no había heridos ni víctimas del incendio.

Contexto: Avión militar de EE. UU. se estrella en Oklahoma durante misión de entrenamiento: dos tripulantes a bordo

“Debido a un incendio de un vehículo en los carriles en dirección a Brooklyn del Puente de Brooklyn, espere demoras y considere rutas alternativas”, advirtió el departamento de bomberos en su cuenta de X.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuáles fueron las causas del accidente.

Los bomberos llegaron al lugar.
Los bomberos atendieron la emergencia lo más pronto posible. | Foto: Getty Images

“Hace un par de minutos, iba en bicicleta por el carril bici del puente de Brooklyn. No pude ver bien qué estaba pasando, pero un coche se incendió”, publicó un testigo del momento en sus redes sociales.

Otras personas también compartieron imágenes y sus declaraciones por cuentas de redes sociales, donde indicaban que el carro fue completamente consumido por las llamas, lo que bloqueó los dos carriles de los carros y también el paso de las bicicletas.

Contexto: Así estará el clima en Nueva York para el fin de semana previo a Halloween: ¿tendrá que usar chaqueta para el frío?

Los agentes policiales desviaron el tráfico por Bajo Manhattan y otras partes de Brooklyn.

Pese a que las autoridades actuaron de manera muy rápida para contener la situación, esta provocó una gran congestión en esa parte de la ciudad durante horas. Hasta el anochecer, el puente fue reabierto para la circulación normal de los conductores, no obstante, seguía una fuerte congestión durante la noche.

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.
Las autoridades desviaron el tráfico por rutas alternas. | Foto: Getty Images

Las investigaciones preliminares determinaron que no hubo ninguna falla mecánica evidente, por lo que están indagando si se trató de problemas eléctricos del carro u otros factores que pudieron haber causado el incendio de este.

Contexto: Nueva York prueba “el pavimento frío” para enfrentar las olas de calor

Además, las autoridades aprovecharon para recordar las rutas de acción en un caso similar.

Si su carro se incendia en la carretera, debe procurar estacionarlo a un lago y apagar el motor, en caso de que sea posible. Debe salir lo más rápido posible del vehículo y moverse a un lugar seguro, mientras se comunica con el 911. Se recomienda no abrir el capó ni el maletero.

