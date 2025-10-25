Incendio en el puente de Brooklyn paraliza Nueva York: un auto en llamas desató el caos en plena hora pico

Un incendio paralizó el tráfico en el icónico y concurrido puente de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el pasado viernes, 24 de octubre.

Los hechos ocurrieron cuando un carro se prendió en llamas y empezó a desprenderse una densa nube de humo negro, por lo que las autoridades debieron actuar de inmediato para extinguir el fuego y prevenir más accidentes en la autopista.

Los agentes que atendieron la emergencia también se encargaron de detener el paso de más autos, justo en hora pico.

Fire on Brooklyn Bridge pic.twitter.com/eJoVZFyjVs — Kaiwen Lin (@kaiwen) October 24, 2025

El accidente tuvo lugar en el punto con dirección a Brooklyn, de acuerdo con los detalles del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY).

También anunciaron que la llamada de emergencia llegó a las 2:06 de la tarde del viernes. Al llegar al lugar, determinaron que no había heridos ni víctimas del incendio.

“Debido a un incendio de un vehículo en los carriles en dirección a Brooklyn del Puente de Brooklyn, espere demoras y considere rutas alternativas”, advirtió el departamento de bomberos en su cuenta de X.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuáles fueron las causas del accidente.

Los bomberos atendieron la emergencia lo más pronto posible. | Foto: Getty Images

“Hace un par de minutos, iba en bicicleta por el carril bici del puente de Brooklyn. No pude ver bien qué estaba pasando, pero un coche se incendió”, publicó un testigo del momento en sus redes sociales.

Otras personas también compartieron imágenes y sus declaraciones por cuentas de redes sociales, donde indicaban que el carro fue completamente consumido por las llamas, lo que bloqueó los dos carriles de los carros y también el paso de las bicicletas.

Los agentes policiales desviaron el tráfico por Bajo Manhattan y otras partes de Brooklyn.

Pese a que las autoridades actuaron de manera muy rápida para contener la situación, esta provocó una gran congestión en esa parte de la ciudad durante horas. Hasta el anochecer, el puente fue reabierto para la circulación normal de los conductores, no obstante, seguía una fuerte congestión durante la noche.

Las autoridades desviaron el tráfico por rutas alternas. | Foto: Getty Images

Las investigaciones preliminares determinaron que no hubo ninguna falla mecánica evidente, por lo que están indagando si se trató de problemas eléctricos del carro u otros factores que pudieron haber causado el incendio de este.

Además, las autoridades aprovecharon para recordar las rutas de acción en un caso similar.