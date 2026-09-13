Habla Viviane Morales: 10 frases conmovedoras del milagro en su vida. “Un ministro es reemplazable, una mamá no”

1. “Un ministro es reemplazable, una mamá no”

La exministra de educación narró en SEMANA el sufrimiento que produjo en su familia un diagnostico médico de su hija menor. “Hablaban de un meningioma en el cerebro, especialmente en el espacio cavernoso derecho del cerebro. Y, por la ubicación, los médicos decían que era imposible tocarlo, hacer operación. Ya supondrán lo que para mí fue esta noticia. Y para mi hija. Muy duro, pero seguí trabajando”, relató.

La ministra de Educación, Viviane Morales, rompe su silencio y habla del estado de salud de su hija menor, se refiere a un “milagro” y destapa un escándalo en la salud de los maestros

Morales contó la forma cómo le contó al presidente Abelardo De La Espriella la situación personal tan dura por la que atravesaba. “El día en que tuve consejo de ministros en Barranquilla se confirmó el dictamen de la resonancia magnética. Fue un sábado. El domingo, con el dolor en el alma, hablé con el presidente Abelardo De La Espriella. Le expliqué la situación. Hablamos por teléfono y me quebré. Él es muy humano, muy comprensivo, quedó muy triste y me dijo: ‘Te entiendo, hay prioridades’. Un ministro es reemplazable, una mamá no”. Mire la circunstancias de la vida: pasé por la tragedia de perder un ojo. Y ver a mi hija con un parche es difícil. Lo cuento y me lleno de una tremenda emoción dolorosa. Pero no dudé en mi decisión de renunciar".

2. “¡Un milagro! .... solo entró la mano de Dios y el reporte es la desaparición de la lesión”

La exministra cuenta que ese devastador diagnostico tuvo un giro que solo puede ser comprendido desde la fe. “¡Un milagro! Mi hija empezó a mover su ojito, poco. Todavía no lo tiene ciento por ciento bien, pero esto es un milagro. El domingo pasado, cuando recibí el dictamen, fue emocionante. En mi vida-soy una mujer de fe- he orado y sé que la oración tiene respuesta, pero nunca había recibido un milagro. Allá, en la cabeza, donde decían que no se podía tocar y operar, solo entró la mano de Dios y el reporte es la desaparición de la lesión", dijo.

“Pido a Dios que te dé fortaleza necesaria para afrontar este momento”: Abelardo De La Espriella escribió sentida carta a Viviane Morales

“Recuperando la movilidad de su ojo. Todavía, reitero, no la tiene ciento por ciento. Ella me dice: “Mamá, volví a nacer”. A una niña joven que de un momento a otro le digan que no tiene esperanza con su diagnóstico médico es muy cruel. Ella volvió a nacer y yo también", agregó.

3. “Muéstrame tu amor, Señor, porque lo único que no me puede faltar es la fe”

La exministra narró cómo siempre mantuvo la fe en Dios, a pesar de las circunstancias. “La noche del sábado, antes de conocer el diagnóstico, le dije a Dios: ‘No entiendo, mi hija es tan consagrada a ti y este dolor es muy grande. No entiendo. Esta prueba es muy dura’. En un momento le expresé (llora): ‘Muéstrame tu amor, Señor, porque lo único que no me puede faltar es la fe. No dejes que mi fe se adelgace, que se fragilice porque es lo único que me sostiene’. Y al día siguiente, llegó el nuevo diagnóstico”.

Viviane Morales y la situación vivida con su hija la hizo apartarse del cargo encomendado por Abelardo De La Espriella Foto: SEMANA

4. “¿Qué encuentro en el gobierno que dejó Gustavo Petro? La crisis más horrible, inimaginable del Fondo de Prestaciones del Magisterio (Fomag)”

Morales también relató lo que encontró en el tiempo que estuvo al frente de la gestión en el ministerio de Educación. “ ¿Qué encuentro en el gobierno que dejó Gustavo Petro? La crisis más horrible, inimaginable, del Fondo de Prestaciones del Magisterio (Fomag)....Aquí podría decir casi que un proverbio común y es que así le paga al diablo a quien bien le sirve. Los docentes fueron un apoyo incondicional en las marchas de Petro, el apoyo político, en la campaña del 2022 y les offered y les prometieron un sistema de salud que era, según ellos, una maravilla. Pero decidieron acabar con todo lo que había, que antes era con 10 prestadores que asumían el riesgo y los costos eran más o menos, de 2,6 billones de pesos al año para la salud".

Vea la entrevista de Francisco Argüello con Viviane Morales

5. “A partir de septiembre ya no hay plata en el Fomag para la salud de los maestros”

Morales dio un diagnóstico de la situación en el Fomag y lanzó una advertencia. “A partir de septiembre ya no hay plata en el Fomag para la salud de los maestros y el gobierno tiene que buscar los recursos. Hay que conseguir 1,2 billones de pesos que piden se pasen de pensiones y cesantías a salud; el año pasado lo hicieron. El 5 de agosto, el ministro (Daniel Rojas), en el consejo directivo del Fomag, negó la decisión sobre el tema. Ah que le quede al otro gobierno”.

6. “Hay que buscar que no haya ideologización en las clases, de ningún tipo, ni política ni de género”

La política educativa del gobierno de Abelardo De La Espriella fue otro de los temas en los que profundizó la ex ministra Morales. “Es que esta política educativa es trazada por el propio gobierno. Creo que sí. En ese tema, por ejemplo, hay que buscar que no haya ideologización en las clases, de ningún tipo, ni política ni de género. Me han satanizado y han dicho que solo hablo de ideología de género y no. No debe haber ideologización en las escuelas. Los niños tienen que dedicarse a los aprendizajes fundamentales y hay que garantizar la libertad sin imponer ideologías de política ni de ninguna clase”, aseguró.

Viviane Morales, ministra de Educación, lanza fuerte mensaje a Fecode: “Nada de decretazo”

7. “No es que uno va a poner a los niños de rodillas a rezar un Padre Nuestro”

Sobre la educación religiosa, Viviane Morales dio su punto de vista. “El tema es qué significa Dios. Está invocado en la Constitución, pero qué significa: unos principios de civilización cristiana que hablan de la solidaridad, el amor al prójimo, del respeto al otro. Esos son principios que fluyen en unas convicciones cristianas que irrumpen y dan fuerza a la civilización occidental. A eso se refiere. No es que uno va a poner a los niños de rodillas a rezar un Padre Nuestro. Constitucionalmente está amparada la educación religiosa sin imposición”.

8. “Es una figura decadente que nos llenó de vergüenza”

Para Viviane Morales, Gustavo Petro es un pésimo ejemplo para los colombianos. “¡Ay Dios! Es una figura decadente que nos llenó de vergüenza a muchos colombianos que creemos que el ejemplo y el testimonio de un líder es fundamental".

Gustavo Petro, expresidente de Colombia. Foto: Presidencia

9. “Un día le dije a Ernesto Samper que debió renunciar porque su permanencia en el poder hizo mucho daño”

Un día le dije a Ernesto Samper que debió renunciar porque su permanencia en el poder hizo mucho daño. Desde ahí se debilitó tremendamente el Partido Liberal. En una ocasión le expresé: ‘Presidente, usted debió haber renunciado’. Un poco atrevida, pero creo que hubiera sido una salida que no habría implicado un costo tan alto para un proyecto como el Partido Liberal que, después de eso, fíjese, nunca más pudo poner presidente.

10. “La relación con Carlos Alonso es particular. No vivimos bajo el mismo techo”

La exministra habló sobre su pareja, Carlos Alonso Lucio. Y relató detalles de su vida en común. “Lo que pasa es que es bastante particular el arreglo porque nosotros no vivimos bajo el mismo techo (risas). No nos vemos todos los días. Tenemos la libertad de acción el uno y el otro. Entiendo que haya un día en que ni me llamó. Está ocupado. Lo que pasa es que para eso se necesita mucha madurez e inteligencia”.

Carlos Alonso Lucio junto a su esposa Viviane Morales. Foto: Andrés Gómez Giraldo / SEMANA