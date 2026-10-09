Pánico en Brasil: abatido un hombre que secuestró a 13 niños en un jardín infantil; “padecía esquizofrenia”

La policía brasileña rescató este viernes, 9 de octubre, a 13 niños tomados como rehenes en un jardín infantil de Curitiba, en el sur del país, y mató al agresor, que amenazaba con prender fuego al lugar, informaron las autoridades.

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El hombre, que según la policía “padecía esquizofrenia”, llegó en bicicleta, saltó la cerca del centro municipal de educación infantil y se encerró con los niños en una sala.

“Logramos neutralizar a esa persona y rescatar a los 13 niños, que fueron trasladados a los servicios médicos y de bomberos para recibir atención”, dijo en conferencia de prensa el comandante de las fuerzas especiales de la Policía Militar de Paraná, Alexandre Lopes Dias.

🚨🔵 O BOPE da Polícia Militar do Paraná decidiu invadir a sala do CMEI São Braz, em Curitiba (PR), quando ouviu as crianças chorando e sendo agredidas pelo homem que as mantinha reféns. Em segundos de ação, os policiais neutralizaram o invasor e tiraram as 13 crianças com vida. O relato é do coronel Alexandre, comandante do Bope. Segundo ele, as crianças, de 4 e 5 anos, pediam para ir ao banheiro e já faziam as necessidades na roupa. O homem estava com um simulacro de arma de fogo, faca, um isqueiro na mão e tinha espalhado produto inflamável pela sala. “Para evitar o mal maior, nós optamos por entrar”, disse o coronel. Ele contou que o homem tentou pegar uma criança na hora da entrada e, por isso, foi neutralizado. A pistola que ele carregava era um simulacro. A negociação durou cerca de três horas. Durante todo o tempo, o invasor ficou com as crianças em volta e uma no colo. Uma delas saiu com o rosto machucado e cinco foram levadas à UPA. De acordo com o comandante, o homem foi identificado depois da ação e sofre de esquizofrenia. A motivação não foi esclarecida. — Jornal Razão (@jornalrazao) October 9, 2026

Todos los niños tienen entre cuatro y cinco años.

Imágenes transmitidas por televisoras locales mostraron a los maestros y directivos sacando al resto de los niños que se encontraban en el jardín.

Según el oficial, el agresor esparció un producto inflamable por la sala y tenía un encendedor en la mano.

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Portaba además un cuchillo y una presunta pistola, que luego resultó ser una réplica.

“Durante toda la negociación permaneció con todos los niños a su alrededor y uno en el regazo”, relató.

Las negociaciones duraron cerca de tres horas.

🔴🇧🇷 POLICÍA DE BRASIL RESCATA A 13 NIÑOS QUE ESTABAN REHENES EN UN JARDÍN INFANTIL La policía brasileña rescató este viernes a 13 niños tomados como rehenes en un jardín de infantes de Curitiba, en el sur del país, y mató al agresor, que amenazaba con prender fuego al lugar, informaron las autoridades. "Logramos neutralizar a esa persona y rescatar a los 13 niños, que fueron trasladados a los servicios médicos y de bomberos para recibir atención", dijo en conferencia de prensa el comandante de las fuerzas especiales de la Policía Militar de Paraná, Alexandre Lopes Dias. — News On Demand (@OnDemand_News) October 9, 2026

“Cuando percibimos que los niños estaban cada vez más estresados y que el agresor comenzaba a agredirlos físicamente, optamos por una intervención táctica para evitar un mal mayor”, explicó el comandante.

Medios locales reportaron varios disparos y fuertes estruendos similares a los de granadas aturdidoras.

La policía ya identificó al agresor, pero hasta el momento no se ha podido establecer el motivo del ataque ni si tenía algún vínculo con el jardín.

“¡Los 13 niños están vivos y a salvo! Después de momentos de mucha tensión y angustia, esa es la noticia que todos esperábamos”, escribió en Instagram el alcalde de Curitiba, Eduardo Pimentel, quien prometió apoyo a las familias.

As 13 crianças do CMEI São Braz estão vivas e em segurança! 🙏 Depois de momentos de muita tensão e angústia, essa é a notícia que todos nós esperávamos. Agradeço a Deus por essas vidas preservadas e às forças de segurança pela atuação decisiva. Seguiremos ao lado das crianças, das famílias e dos profissionais, oferecendo todo o acolhimento necessário. — Eduardo Pimentel (@_epimentel) October 9, 2026

Brasil ha registrado en los últimos años varios ataques en centros educativos.

En abril de 2023, un hombre mató con un hacha a cuatro niños en una guardería de Blumenau, también en el sur del país.