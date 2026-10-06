Carlos Giménez vuelve a arremeter contra Pedro Sánchez tras la convocatoria de elecciones en España: “Es de la peor calaña”

A través de su cuenta de X, el representante a la Cámara por el estado de la Florida, Carlos Giménez, se volvió a manifestar contra el mandatario de izquierda de España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, luego de que el líder del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) convocara elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

“Pedro Sánchez tendrá que enfrentar las consecuencias por su corrupción, por su complicidad con las dictaduras de Cuba y Venezuela, su financiación ilegal por los chavistas y los iraníes y su respaldo a los terroristas antisemitas. Es de la peor calaña y lo tenemos claro en el Congreso de Estados Unidos”, aseguró el congresista.

Pedro Sánchez convoca elecciones en España tras escándalos de corrupción y crisis de vivienda

El mensaje del representante estadounidense llegó en respuesta a una publicación de SEMANA sobre sus primeros reparos contra el dirigente español. En dicho mensaje, Giménez aseguró que “no se equivoquen, al corrupto gobierno socialista-comunista en España no podría importarle menos la vivienda”, dijo luego de la convocatoria a elecciones del lunes.

“En el Congreso de los EE. UU., sabemos que esto es para distraer de la invasión de Ceuta y los escándalos de corrupción que asedian a Pedro Sánchez”, cerró en su mensaje el congresista estadounidense hacia el mandatario español.