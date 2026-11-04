Así están las encuestas para la presidencia en Estados Unidos tras el fracaso de Trump en las ‘midterms’

La derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos abrió una nueva etapa en la disputa por la sucesión de Donald Trump. Aunque faltan dos años para las presidenciales de 2028 y todavía no hay candidaturas oficiales, los mercados de predicción ya muestran cuáles son los nombres que empiezan a tomar ventaja.

Plataformas como Kalshi y Polymarket ofrecen una referencia sobre las expectativas de quienes negocian contratos vinculados a los posibles resultados electorales. Donde los datos representan probabilidades implícitas en los precios de esos contratos y pueden cambiar a medida que se conocen nuevos acontecimientos.

Noche de pesadilla para Trump: republicanos perdieron el control del Senado y la Cámara en elecciones de medio término

En el mercado sobre quién ganará la presidencia en 2028, el senador demócrata Jon Ossoff aparece en el primer lugar. Según el registro de Prediction Tape actualizado el 4 de noviembre, Polymarket le asignaba una probabilidad del 18 %, mientras que Kalshi lo ubicaba en el 19 %. El resultado llama la atención porque el legislador de Georgia se impone en estas apuestas al vicepresidente JD Vance, uno de los nombres más fuertes del Partido Republicano.

Jon Ossoff es el nuevo favorito de los sondeos. Foto: AP Photo/Mike Stewart

Vance ocupaba el segundo lugar en ese mercado, con un 17 % en Polymarket y un 15 % en Kalshi. Detrás aparecía la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, con un 13 % y un 12 %, respectivamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, registraba un 9 % en Polymarket y un 12 % en Kalshi, mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, alcanzaba el 8 % y el 10 %.

Barack Obama celebra la victoria demócrata en las elecciones y envía un mensaje a los estadounidenses

La disputa por las nominaciones de cada partido presenta otro panorama. Entre los republicanos, Vance continúa como el principal favorito para obtener la candidatura presidencial. El mercado de Kalshi lo ubicaba en el 32 %, frente al 22 % de Rubio y el 18 % del gobernador de Florida, Ron DeSantis. En Polymarket, Vance también encabezaba la lista, con un 31 %, seguido por Rubio, con el 19 %, y DeSantis, con el 14 %.

Vance y Rubio se disputarían la nominación republicana. Foto: Getty Images

En el Partido Demócrata, Ossoff también aparece en la primera posición de las apuestas para conseguir la nominación. Polymarket le asignaba un 22 % y Kalshi un 27 %. Newsom y Ocasio-Cortez compartían el siguiente escalón, con porcentajes que oscilaban entre el 14 % y el 15 % en ambas plataformas.

Líder supremo de Irán envía mensaje tras elecciones en EE. UU., en medio de tensiones por un posible ataque nuclear

Más atrás aparecían el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg, y la exvicepresidenta Kamala Harris. A dos años de las elecciones, al igual que las elecciones del martes, los estadounidenses elegirían a los demócratas como su nuevo gobierno.