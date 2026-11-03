Histórica reducción de casos de cáncer de mama. El dato que genera esperanza en el Atlántico

El cáncer de mama es una de las principales problemáticas de salud pública, siendo el tumor más frecuente y una de las primeras causas de mortalidad por cáncer en las mujeres colombianas. Por esa razón, la significativa reducción de casos en el departamento del Atlántico ha sido tan celebrada.

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Hasta la semana epidemiológica 39 de 2026 se habían registrado 166 casos, frente a los 184 notificados durante el mismo periodo de 2025. Una cifra que, según la Secretaría de Salud departamental, se ubicó por debajo de los 173,5 casos que se esperaban para ese corte, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (Sivigila).

De acuerdo con el tablero de control del Ministerio de Salud y Protección Social, la tasa ajustada de mortalidad por esta enfermedad pasó de 17,3 en 2021 a 15,0 en 2025. Por su parte, el tiempo promedio entre la confirmación del diagnóstico y el inicio del primer tratamiento disminuyó de 54,9 a 36,1 días en el mismo periodo, un gran avance de cara a la meta nacional para 2031, que consiste en que ese proceso no supere los 30 días.

La caracterización epidemiológica de los casos notificados en 2026 mostró que un 24,7 % de los diagnósticos correspondió a mujeres en edad fértil (15 a 49 años), observándose el carcinoma ductal (el tipo más común de cáncer de mama) con una mayor frecuencia: 94 %. Además, el 19,9 % de los casos se diagnosticó durante una consulta oportuna. El grupo de edad con mayor concentración de casos se ubicó entre los 65 y 69 años, con 28 registros.

La enfermedad fue reportada en 18 de los 22 municipios del departamento. Palmar de Varela presentó la tasa más alta, con 62,4 casos por cada 100.000 mujeres en edad fértil, seguido de Campo de la Cruz (56,9), Polonuevo (52,2), Repelón (50,7) y Manatí (48,4). Mientras que Tubará, Piojó, Usiacurí y Suan no registraban casos a la fecha de corte.

“Todos conocemos a una mujer que ha pasado por esta situación tan difícil, por eso informar estos resultados me llena de alegría porque consolida un trabajo que venimos haciendo desde la Secretaría de Salud del Atlántico y las distintas organizaciones aliadas que da frutos tan esperanzadores como estos”, señaló Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del departamento.

El secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán, envió un mensaje de aliento a quienes padecen esta patología y reiteró el llamado del gobernador de estar alerta a cualquier signo: “El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. En estadios muy tempranos tiene una supervivencia a 10 años de más del 98 %”.

Se recomienda que las mujeres se hagan el autoexamen mensual a partir de los 20 años. Foto: Gobernación del Atlántico - API

Para mantener la tendencia, la Secretaría de Salud ejecuta un plan de choque que contempla el seguimiento a la red de servicios oncológicos, capacitación del personal sanitario, auditorías a los servicios de diagnóstico y tratamiento, campañas de información y monitoreo de los indicadores.

A nivel departamental también se promueve la estrategia #SigueLosPasos123: autoexamen mensual desde los 20 años, valoración clínica anual a partir de los 40 y mamografía cada dos años entre los 50 y los 69 años. El secretario de Salud insistió en la importancia de acudir a los controles y consultar ante cualquier alteración en los senos.

Entre las señales que requieren valoración médica están el endurecimiento, el enrojecimiento de la piel, el hundimiento del pezón y las secreciones anormales. La Secretaría recordó que la detección temprana permite iniciar oportunamente el tratamiento.