Fenómeno de El Niño: ¿cómo evitar el incremento en el consumo de energía por el uso de aires acondicionados?

Las intensas variaciones climáticas asociadas al Fenómeno del Niño dejaron de ser una advertencia lejana para convertirse en una realidad con impacto directo sobre la economía cotidiana de los colombianos. La temporada de calor extremo no solo ha intensificado los termómetros en zonas tradicionalmente cálidas, sino que modificó las rutinas en ciudades del interior donde el uso de sistemas de climatización era, hasta hace poco, un fenómeno excepcional.

Este cambio de hábitos se refleja de forma contundente en el comportamiento comercial. En lo corrido del año, la categoría de aire acondicionado registra un incremento sostenido en sus ventas a nivel nacional. De acuerdo con fabricantes líderes como LG Electronics, si bien la demanda histórica mantiene su dinamismo en la Costa Caribe, en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Montería; lugares como Cali, Neiva y Bucaramanga reportan una adopción acelerada y progresiva de estos equipos.

Factores como la eficiencia energética, la tecnología Inverter, la conectividad y la posibilidad de administrar el consumo están ganando relevancia entre los consumidores. Foto: LG

El auge de estos dispositivos coincide con un entorno regulatorio exigente. Las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), orientadas a penalizar los consumos excesivos de electricidad durante periodos de sequía y alta demanda térmica, llevaron a que los usuarios analicen con cuidado el costo operativo de cada equipo antes de tomar una decisión en el punto de venta.

“Hoy el consumidor no mira únicamente la capacidad de enfriamiento. Factores como la eficiencia energética, la tecnología Inverter, la conectividad y la posibilidad de administrar el consumo están ganando relevancia”, explicó Estefanía Buitrago, gerente de marketing de producto para aires acondicionados de LG Electronics Colombia.

El temor más recurrente de los compradores es el salto imprevisto que el uso continuo de la climatización puede provocar en la factura mensual. Frente a esta necesidad, la industria tecnológica debió dar un salto en la arquitectura de los motores.

En este frente de innovación, LG consolidó su liderazgo a través del desarrollo DUAL Inverter Compressor. Este mecanismo regula de manera continua y precisa la velocidad del motor en función de la temperatura real del ambiente, manteniendo la frescura de forma constante sin forzar el sistema eléctrico. Bajo pruebas controladas de desempeño, este sistema alcanza niveles de eficiencia que representan ahorros de hasta un 70 por ciento en comparación con los modelos convencionales del mercado.

Motores Inverter de alta precisión, algoritmos de optimización inteligente y control en la nube son hoy cualidades que sobresalen en los equipos de LG. Foto: LG

Más allá de la evolución en el hardware, la llegada de la Inteligencia Artificial se convirtió en la principal aliada de las familias para prevenir cobros sorpresa. En modelos recientes como el LG DUALCOOL AI, la tecnología analiza de forma autónoma las condiciones de la habitación para dosificar el gasto eléctrico. En paralelo, la conectividad digital transformó los aires acondicionados en herramientas de gestión activa. A través de la aplicación LG ThinQ y de soluciones de control presupuestal como kW Manager, las familias pueden fijar un límite máximo de consumo mensual medido en kilovatios.

En un país marcado por la variabilidad climática y las presiones tarifarias constantes, la climatización en el hogar dejó de ser un dilema entre bienestar personal y estabilidad financiera. La convergencia entre motores Inverter de alta precisión, algoritmos de optimización inteligente y control en la nube se posiciona hoy como la respuesta más sólida para enfrentar las altas temperaturas de forma responsable, demostrando que la verdadera innovación consiste en hacer accesible el confort protegiendo el bolsillo de los colombianos.

*Contenido elaborado con apoyo de LG