Presidente De La Espriella anuncia expulsión de 44 hondureños sorprendidos pescando ilegalmente en aguas de San Andrés

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la expulsión de 44 ciudadanos hondureños que fueron sorprendidos realizando actividades de pesca ilegal y explotación no autorizada de recursos marinos en aguas jurisdiccionales colombianas, en inmediaciones del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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Según informó el mandatario, el procedimiento se llevó a cabo gracias a las labores de vigilancia de la Armada Nacional, cuyos integrantes detectaron a los extranjeros en flagrancia mientras desarrollaban estas actividades.

Posteriormente, los ciudadanos fueron puestos a disposición de Migración Colombia y el domingo 1 de noviembre fueron expulsados del territorio nacional y enviados de regreso a Honduras.

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El presidente Abelardo De La Espriella sostuvo agenda de trabajo en el archipiélago de San Andrés. Foto: Presidencia/Supersalud

A través de una declaración, De La Espriella destacó que el operativo responde a su compromiso de fortalecer el control marítimo y proteger la soberanía nacional, una promesa que, según recordó, hizo durante su reciente visita a San Andrés.

“Vamos a hacer respetar nuestras aguas territoriales y a defender cada centímetro de nuestra soberanía nacional”, afirmó el jefe de Estado, al referirse a las acciones de las autoridades contra la explotación no autorizada de los recursos naturales del país.

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Durante más de 10 años, Colombia y Nicaragua se enfrentaron en La Haya por la soberanía de parte del mar que el país centroamericano reclamaba como suyo. Foto: esteban vega la-rotta-semana

El mandatario también aprovechó el anuncio para enviar un mensaje sobre la política migratoria de su Gobierno. Advirtió que los ciudadanos extranjeros que cometan delitos en Colombia y tengan antecedentes o anotaciones judiciales serán sometidos a las verificaciones correspondientes y, cuando se cumplan los requisitos legales, podrán ser deportados o expulsados.

“Colombia recibe con los brazos abiertos a los extranjeros que vienen a trabajar, a construir un futuro y a contribuir al desarrollo de nuestra nación. Pero quienes vengan a delinquir, a sembrar el terror, a violar nuestras leyes o a explotar ilegalmente nuestros recursos se encontrarán con todo el poder legítimo del Estado”, sostuvo.

fallo Haya Colombia Nicaragua Foto: Doralys Cortes

De La Espriella reconoció, además, la actuación de la Armada Nacional y Migración Colombia, entidades que participaron en el procedimiento y que, de acuerdo con el mandatario, actuaron de manera coordinada.

Finalmente, insistió en que la defensa de los mares y los recursos naturales será una prioridad de su administración. “Nuestras fronteras se respetan, nuestros mares se respetan y los recursos naturales de Colombia no son botín de nadie”, manifestó.