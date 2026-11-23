La controversia por la operación de los programas de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Risaralda tiene un capítulo que va más allá de las denuncias por la llegada de un nuevo operador.

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Documentos oficiales de una auditoría interna ordenada por la dirección del Instituto revelan que una asociación que hoy es defendida públicamente por lideresas de madres comunitarias acumuló cerca de $75.000 millones en contratos con la entidad y terminó sancionada por fallas en la atención de reportes de presunta violencia sexual, negligencia y maltrato contra menores.

La Asociación de Madres Comunitarias Milagro de Dios, constituida en marzo de 2020, suscribió doce contratos con el ICBF Regional Risaralda entre ese año y octubre de 2026. Los recursos fueron destinados a la operación de Hogares Comunitarios de Bienestar y de la modalidad Familia, Mujer e Infancia (FAMI), principalmente en Pereira y Marsella.

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Uno de los contratos más cuantiosos, firmado en diciembre de 2020 por $25.992 millones, también dejó interrogantes sobre el manejo administrativo de la asociación. El documento fue aprobado electrónicamente por Luz Zenobia López Arenas, quien figuraba como tesorera, pese a que la representación legal estaba en cabeza de Yahadira Becerra Barragán.

Pero el antecedente más delicado está en los expedientes sancionatorios del ICBF. Una inspección realizada en octubre de 2021 a la unidad HCB Mi Segundo Hogar, tras una alerta por presuntas conductas de delito sexual contra menores, derivó en una investigación que encontró 15 reportes sin soportes suficientes sobre el seguimiento psicosocial ni la activación de las rutas de atención correspondientes.

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Carolina Restrepo Cañavera, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Foto: ICBF

Los casos documentados incluían ocho reportes de presunto abuso sexual infantil, cuatro de negligencia y tres de violencia intrafamiliar y física. La actuación administrativa concluyó con la suspensión de la personería jurídica de la asociación, mediante la Resolución 4793 del 11 de octubre de 2024, modificada posteriormente por la Resolución 2865 del 13 de junio de 2025.

Pese a la sanción inicial, la asociación continuó operando y recibiendo recursos públicos hasta el 30 de octubre de 2026. Entre esos contratos figura uno de 2024 por $10.331 millones.

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se comprometió a indagar la verdad detrás de la pérdida de menores de edad en la tragedia de Armero. Foto: Cortesía ICBF

La disputa también tiene un componente gremial. Becerra Barragán dejó la representación legal en enero de 2022, pero continuó como asociada activa. Además, madres comunitarias denunciaron presuntas presiones para impedir que trabajadoras se vincularan al nuevo operador.

La sanción contra la Asociación Milagro de Dios no fue el único antecedente durante su relación contractual con el ICBF. Los documentos también registran que, pese a la decisión administrativa adoptada en octubre de 2024, la entidad continuó ejecutando recursos públicos hasta octubre de 2026, con contratos que superaron los $14.000 millones posteriores a la sanción inicial.

Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han indicado que se apoyará la investigación contra el docente. Foto: Colprensa

A partir del 1 de noviembre de este año, la suspensión de su personería jurídica le impidió continuar contratando bajo esa figura.

Mientras Yahadira Becerra Barragán lidera las reclamaciones contra el cambio de operador en Risaralda, los antecedentes administrativos de la asociación, de la que continuó siendo integrante después de dejar la representación legal, hacen parte del expediente que rodea la disputa por la prestación de los servicios de primera infancia en Pereira y Marsella.