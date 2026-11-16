ICBF se pronunció tras la fuga de los 10 menores del CAE Buen Pastor en Cali: Revelan cómo escaparon

La evasión de diez adolescentes del Centro de Atención Especializada (CAE) Buen Pastor, en Cali, provocó la reacción de las autoridades y abrió interrogantes sobre las condiciones de seguridad del lugar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entregó detalles preliminares de lo sucedido y anunció las acciones que adelanta para atender la situación.

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El caso ocurrió durante la mañana del domingo 15 de noviembre, cuando los adolescentes lograron abandonar las instalaciones del centro, donde permanecían bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

ICBF explicó cómo lograron salir los diez adolescentes

Uno de los datos nuevos que entregó el Instituto tiene que ver con la manera en que se produjo la evasión. Según el reporte preliminar, los adolescentes utilizaron elementos que no estaban autorizados dentro del establecimiento para llegar hasta una zona externa.

Los diez adolescentes utilizaron elementos no permitidos para llegar hasta una zona externa del CAE Buen Pastor. Foto: Suministrada a SEMANA

La entidad explicó que, después de conocer lo ocurrido, puso en marcha los procedimientos de atención y pidió el respaldo de la Policía Nacional para desarrollar las labores de búsqueda.

En su comunicado, el ICBF señaló: “Una vez conocidos los hechos, el ICBF activó la ruta de atención correspondiente y solicitó el acompañamiento de la Policía Nacional para adelantar las acciones de búsqueda y ubicación de los adolescentes”.

ICBF revisará las condiciones de seguridad del CAE Buen Pastor

La evasión también llevó a la institución a revisar las circunstancias que permitieron que los diez adolescentes abandonaran el centro. Por ahora, el organismo no ha entregado una conclusión sobre posibles fallas de seguridad, pero confirmó que trabaja con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Los adolescentes habrían aprovechado elementos no autorizados para abandonar las instalaciones. Foto: Suministrada a SEMANA

En ese sentido, el Instituto indicó que “adelanta la coordinación necesaria con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la evasión, revisar los protocolos de seguridad y fortalecer las medidas de contención en el centro de atención”.

Este anuncio se conoce después de que el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, visitara el establecimiento y cuestionara las condiciones de vigilancia.

“La fuga de nueve jóvenes del CAE Buen Pastor evidencia fallas de seguridad que exigen correctivos inmediatos”, manifestó el funcionario. (Posteriormente este lunes 16, ICBF a través de un comunicado confirma que fueron 10 adolescentes).

Mientras avanzan las labores para establecer el paradero de los adolescentes, el ICBF aseguró que mantiene el seguimiento del caso y la coordinación con las instituciones encargadas de atender esta situación.