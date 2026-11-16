La Policía Nacional entregó balance de los golpes a la criminalidad durante el mandato de Abelardo De La Espriella

Tras cumplirse los primeros 100 días de gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella, la Policía Nacional entregó un balance de los golpes propinados a la criminalidad en el país.

Indicaron que, durante el mandato De La Espriella, se ha intensificado las operaciones contra el crimen organizado, logrando una reducción del 10 % en los homicidios en las ciudades intervenidas, con 377 vidas salvadas, y una disminución del 22 % en el hurto a personas, equivalente a cerca de 25.000 casos menos.

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Lo anteriores logros han sido posibles, según indicaron desde esa institución, tras la aplicación de una ofensiva integral contra la criminalidad mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas, investigativas, de inteligencia y prevención.

A propósito, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, director general de la Policía Nacional, destacó que uno de los principales ejes de dicha ofensiva contra la criminalidad ha sido la implementación de los Bloques de Seguridad Urbana (BOSUR). Se trata de una estrategia operacional encabezada por el presidente Abelardo De La Espriella y desarrollada en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga. En estos operativos se ha visto precisamente al jefe de Estado encarar a los presuntos delincuentes capturados.

Al detallar el balance entregado por la Policía Nacional se menciona que, durante el mandato De La Espriella, han logrado cerca de 48.000 capturas, más de 1.500 integrantes de estructuras criminales han sido puestos a disposición de la justicia en operaciones contra el crimen organizado, han incautado más de 212 toneladas de estupefacientes y logrado la erradicación manual de 4.682 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca.

De hecho, destacaron cuáles han sido esos mayores golpes propinados a la criminalidad que azota a varias regiones del país.

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“La ofensiva contra el crimen organizado también ha permitido desarrollar 321 operaciones de alto impacto, con más de 1.500 capturas, entre ellas las de 38 cabecillas, y la neutralización de 91 integrantes de estructuras criminales, incluidos objetivos de alto valor como alias Bendito Menor, Max Max, Marcos Pacífico y Negro Perea. A estos resultados se suman 47.873 capturas por diferentes delitos en todo el territorio nacional, entre ellas 654 por extorsión y 184 por secuestro, en desarrollo de acciones orientadas a proteger la libertad, la vida y el patrimonio económico de los colombianos”, agregaron desde la Policía Nacional.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, se indicó que durante estos primeros 100 días de mandato del presidente De La Espriella, la Policía Nacional ha logrado la incautación de más de 212 toneladas de estupefacientes, la destrucción de 794 laboratorios utilizados para su procesamiento y la erradicación manual de 4.682 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Antioquia, Putumayo y el sur de Bolívar.

“Durante estos primeros 100 días se registraron cerca de 1.500 capturas por delitos ambientales y la intervención de 1.766 minas ilícitas, acciones dirigidas a contrarrestar la explotación ilegal de los recursos naturales y sus efectos sobre los ecosistemas. En materia de contrabando, las operaciones permitieron afectar economías ilegales por más de 160.000 millones de pesos, mediante la incautación de cerca de 15 millones de unidades de mercancía, contribuyendo a proteger el comercio legal y combatir las redes dedicadas a estas actividades ilícitas”, señalaron en dicho balance.

En lo que respecta a extradiciones se informó que han sido materializadas 91, mientras que 40 personas requeridas mediante notificación roja de Interpol han sido detenidas.

Otro de los logros presentados por la Policía Nacional en su balance fue la recuperación de 21 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales.

Por último, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, director general de la Policía Nacional, destacó que “estos resultados responden al compromiso institucional de fortalecer la seguridad ciudadana, debilitar las organizaciones criminales y consolidar una acción policial articulada con las prioridades del Gobierno nacional. Bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella, la institución continuará desplegando todas sus capacidades para enfrentar el multicrimen, proteger a las comunidades y garantizar el cumplimiento de su misión constitucional”.