Exembajador de Israel, Gali Dagan, celebra apertura de Embajada de Colombia en Jerusalén

El exembajador de Israel en Colombia y actual embajador de Israel en Perú, Gali Dagan, celebró la apertura de la sede de la Embajada de Colombia en Jerusalén, que se dio este miércoles, 14 de octubre, bajo el liderazgo del canciller Omar Bula. El diplomático israelí celebró el evento a través de su cuenta de X, mostrándose conmovido por el hecho.

“¡Qué emoción ver estas imágenes! Israel y Colombia para siempre”, aseguró Gali Dagan desde su cuenta de X en la tarde de este miércoles, citando un mensaje de la Cancillería de Colombia donde aseguraba que la apertura de la sede en Israel es una promesa de campaña cumplida del Gobierno De La Espriella.

En imágenes: así fue la ceremonia de inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén

Gali Dagan era el embajador de Israel en Colombia cuando se dio la ruptura de relaciones diplomáticas de parte del entonces gobierno de Gustavo Petro, por cuenta de su rechazo a las operaciones militares israelíes contra el grupo terrorista Hamás en Gaza. Las tensiones llevaron a la salida de Dagan del país en medio de serias confrontaciones con el entonces mandatario.