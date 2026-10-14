Shakira sorprende en Madrid con una foto junto a Antonio de la Rúa: definió cómo lo ve actualmente

El cierre de la etapa europea del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira en la capital española dejó un momento imprevisto en el plano personal y profesional de la artista colombiana.

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Durante la última fecha de su residencia musical en el recinto Macondo Park, la cantautora dedicó un reconocimiento público a su expareja, el empresario argentino Antonio de la Rúa, destacando su colaboración en la logística y desarrollo del proyecto escénico.

La posterior publicación de una fotografía de ambos en las redes sociales oficiales de la intérprete generó diversas reacciones entre el público y los medios de comunicación.

Durante el concierto de clausura celebrado el 12 de octubre, Shakira tomó la palabra ante miles de asistentes para expresar su gratitud por el trabajo realizado detrás de escena.

La artista hizo una mención explícita al rol de De la Rúa en la concepción y articulación logística de Macondo Park, infraestructura construida para albergar la serie de 13 presentaciones que realizó en la ciudad.

“Porque en la vida todo se transforma”, señaló la cantante barranquillera en el escenario, refiriéndose al empresario como un “amigo del alma” tras haber compartido más de una década de relación sentimental en el pasado.

Al día siguiente, la intérprete de Día de Enero reafirmó el mensaje mediante un carrusel de imágenes publicado en su cuenta oficial de Instagram para despedirse de la capital española.

En medio del material gráfico del evento, destacó una fotografía en blanco y negro en la que ambos aparecen sonrientes y cercanos durante la celebración posterior al espectáculo.

La artista acompañó la publicación con un mensaje de agradecimiento al público y al equipo de producción, manifestando que esta residencia marcó un hito en su trayectoria.

Ante las interpretaciones vertidas en plataformas digitales sobre una hipotética reconciliación sentimental, la cantante precisó que el contacto mantenido con el empresario responde estrictamente a una amistad consolidada y a un vínculo de trabajo en el marco de sus proyectos recientes.

El vínculo entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en el año 2000 en Buenos Aires. De la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, desempeñó un rol clave en la expansión internacional de la cantante durante la década de 2000, participando en la gestión de lanzamientos globales como el álbum Laundry Service (2001).

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Tras más de diez años de noviazgo, la pareja anunció su separación formal en enero de 2011.

Aunque en un principio informaron que mantendrían la colaboración profesional, en los años posteriores se registraron diferencias y litigios legales vinculados a contratos y representación comercial, procesos que quedaron concluidos años atrás.

Esta reaparición pública ratifica el restablecimiento de los canales de comunicación y trabajo conjunto entre ambos.