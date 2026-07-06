Brasil capta más viajeros colombianos: flujo creció 32,10% y marca récord histórico

Colombia se consolida como uno de los mercados latinoamericanos de mayor dinamismo para el turismo brasileño. Entre enero y mayo de 2026, Brasil recibió 90.289 visitantes colombianos, el mejor registro histórico para ese periodo y un crecimiento de 32,10% frente al mismo lapso de 2025. El resultado confirma una demanda sostenida por el país vecino y se da en un contexto regional favorable, marcado por el avance de la conectividad aérea y por el aumento de los viajes internacionales hacia Brasil.

El país latinoamericano que tuvo récord en el gasto de turistas internacionales

São Paulo, Río de Janeiro, Distrito Federal, Santa Catarina y Pará figuran entre los destinos brasileños más buscados por los colombianos, una preferencia que muestra la diversificación del interés por el país. La demanda ya no se concentra únicamente en el turismo tradicional, sino que combina grandes centros urbanos, cultura, naturaleza, gastronomía, negocios, eventos y destinos con buena conectividad.

El crecimiento de Colombia se enmarca en el buen momento del segmento aéreo latinoamericano. Entre enero y mayo de 2026, América Latina registró un aumento de 16,93% en las entradas por vía aérea hacia Brasil, el mejor resultado histórico para ese periodo. En América del Sur, el avance fue de 16,32%, también con récord acumulado, lo que refuerza el papel de la conectividad regional en la ampliación del flujo internacional hacia distintos destinos brasileños.

Samba y diversión en Ipanema, Brasil Foto: Getty Images/Image Source

“El avance refuerza la efectividad de la promoción internacional y confirma a América Latina como una región prioritaria para el turismo brasileño. Estamos manteniendo un flujo de visitantes internacionales equivalente al récord histórico del año pasado, ahora acompañado por indicadores más calificados, como un mayor tiempo de permanencia y una presencia más distribuida por el territorio nacional”, destaca Bruno Reis, presidente de Visit Brasil, la agencia brasileña de promoción turística internacional de Embratur.

El desempeño del mercado colombiano se da en un contexto en el que la demanda combina viajes de ocio, naturaleza, cultura, gastronomía, negocios y eventos, mientras que la conectividad regional aparece como uno de los factores que favorece la llegada de visitantes a diferentes puntos del territorio brasileño. “Este escenario nace de una construcción colectiva que reúne a estados, municipios y al sector privado en torno al fortalecimiento de Brasil como destino global”, agrega Reis.

Aumentan los viajes de colombianos al exterior y estos son los nuevos destinos que marcan tendencia

4 señales del avance turístico hacia Brasil

Colombia rompe su propio techoCon 90.289 visitantes entre enero y mayo de 2026, Colombia alcanzó su mayor registro histórico para ese periodo en Brasil. El crecimiento fue de 32,10% frente al mismo acumulado de 2025. Mayo confirmó la tendenciaEl quinto mes del año también marcó un máximo para el mercado colombiano: 19.957 viajeros llegaron a Brasil en mayo de 2026, 16,72% más que en el mismo mes del año anterior. Los viajes en avión ganan protagonismo en la regiónLas llegadas aéreas desde América Latina sumaron 1.836.513 turistas entre enero y mayo de 2026, el mayor volumen registrado para ese periodo y 16,93% por encima de 2025. En América del Sur, el segmento aéreo también alcanzó récord, con 1.742.980 visitantes y un avance de 16,32%.