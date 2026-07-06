El paraíso escondido de Antioquia con aguas que nacen del Nevado del Ruiz: está a solo cinco horas de Medellín

Los viajes y las escapadas a la naturaleza siguen tomando fuerza entre las personas que quieren descansar lejos del ruido de la ciudad. En Antioquia existe un destino que llama la atención no solo por sus paisajes, sino porque sus aguas termales tienen un origen poco común, ya que nacen gracias al calor del Nevado del Ruiz, uno de los volcanes más conocidos del país.

Las paradisiacas aguas termales cerca de Bogotá, perfectas para un detox

Se trata de las Termales del Ruiz, un complejo ubicado a unas cinco horas de Medellín, en una zona rodeada de páramos, montañas y bosques altoandinos.

Aunque el lugar está cerca del límite entre Antioquia y Caldas, se ha convertido en una alternativa para quienes desean disfrutar de aguas calientes naturales sin hacer un viaje demasiado largo.

Según se ha dado a conocer, el agua que alimenta las piscinas proviene de nacimientos naturales calentados por la actividad del Nevado del Ruiz.

Durante su recorrido subterráneo, el líquido se enriquece con minerales como azufre, hierro, calcio y magnesio antes de salir a la superficie, lo que le da propiedades mineromedicinales reconocidas por muchos visitantes.

Este lugar que llama la atención de cientos de turistas se encuentra a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar y ofrece un ambiente completamente diferente al clima cálido de Medellín.

Allí, además de disfrutar de las piscinas termales, los viajeros pueden recorrer senderos naturales, observar aves y contemplar los paisajes característicos del Parque Nacional Natural Los Nevados.

Las temperaturas del agua rondan niveles ideales para un bajo relajante, mientras el entorno de neblina y vegetación convierte la experiencia en un plan atractivo para quienes buscan desconectarse de la rutina.

El complejo también cuenta con hospedaje y restaurante, por lo que muchas personas optan por pasar allí varias noches o por lo menos una.

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Además del descanso, las aguas termales suelen ser buscadas por personas interesadas en aliviar la tensión muscular o simplemente disfrutar de un baño en un entorno natural.

Aunque estos beneficios son ampliamente conocidos, siempre se recomienda que quienes tengan condiciones médicas particulares consulten previamente con un profesional de la salud antes de permanecer durante largos periodos en piscinas de agua caliente.