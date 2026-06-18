Las paradisiacas aguas termales cerca de Bogotá, perfectas para un detox

Para quienes buscan escapar del ruido de la ciudad sin alejarse demasiado de Bogotá, las aguas termales cercanas a la capital se han convertido en una de las opciones favoritas para descansar, relajarse y reconectarse con la naturaleza. Rodeados de montañas, bosques y paisajes imponentes, estos destinos ofrecen experiencias que combinan bienestar, tranquilidad y turismo.

Termales en el trópico: la joya natural que oculta este pueblo boyacense

Ubicadas a pocas horas de la capital, varias fuentes termales han ganado popularidad entre viajeros que desean disfrutar de las propiedades naturales de sus aguas.

Gracias a su contenido mineral y a sus temperaturas cálidas, estos lugares son considerados espacios ideales para aliviar el estrés acumulado y desconectarse de las exigencias de la rutina diaria.

Aguas termales, cerca a Bogotá Foto: Huila travel

Los mejores termales cerca de Bogotá

Uno de los destinos más reconocidos es Termales Santa Mónica, en el municipio de Choachí. Este complejo se destaca por sus piscinas rodeadas de naturaleza y por ofrecer una experiencia enfocada en el descanso.

Muy cerca también se encuentran los Termales de Choachí, otro atractivo que es muy visitado por quienes buscan una jornada de relajación en medio de las montañas de Cundinamarca.

Otra alternativa llamativa son los Termales El Zipa, ubicados en Tausa. Allí, los visitantes pueden disfrutar de piscinas de agua caliente mientras contemplan paisajes rurales que contrastan con el movimiento constante de la ciudad.

La combinación entre tranquilidad y aire puro ha convertido al lugar en una opción cada vez más recomendada para escapadas de fin de semana.

Las aguas termales son consideradas como medicinales. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con especialistas en turismo y bienestar, este tipo de experiencias suele asociarse con beneficios relacionados con la relajación muscular y la sensación de descanso físico.

Aunque no reemplazan tratamientos médicos, muchas personas encuentran en estos espacios una oportunidad para disminuir tensiones y dedicar tiempo al autocuidado.

Además del componente terapéutico, las aguas termales también representan una alternativa para quienes desean realizar un llamado detox emocional. Lejos de las pantallas, el tráfico y las preocupaciones cotidianas, los visitantes encuentran escenarios propicios para descansar la mente y recuperar energía.

El destino cerca de Bogotá para disfrutar de aguas termales y desconectarse por un día

La cercanía con Bogotá es otro de los factores que impulsa el hecho de que sea tan popular. En cuestión de horas, los viajeros pueden pasar de la agitada vida urbana a entornos naturales donde predominan el silencio, la vegetación y el sonido del agua.

Con una oferta cada vez más amplia y atractiva, las aguas termales cercanas a la capital continúan consolidándose como uno de los planes favoritos para quienes buscan bienestar, contacto con la naturaleza y una pausa necesaria en medio de las exigencias de la vida moderna y acelerada.