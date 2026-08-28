Así es la ciudad capital más alta del mundo; se encuentra en Latinoamérica y atrae por sus paisajes asombrosos

La Paz, Bolivia, se encuentra ubicada a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, lo que la ubica como la ciudad capital que está a mayor altitud en el mundo.

Esta urbe de cerca de 800.000 habitantes se caracteriza por sus calles empinadas, coloridos mercados y bellas panorámicas.

Entre sus principales atractivos se encuentra la Plaza Murillo, el corazón político de la ciudad, donde se encuentran la catedral de La Paz y el palacio presidencial.

Otro sitio destacado es el Museo de Etnografía y Folklore, donde se puede descubrir “la rica historia y las diversas culturas indígenas que conforman la identidad de Bolivia”, según describe Latam en una reseña en su portal web.

Una parada también imperdible es el Mercado de las Brujas, donde encontrará “todo tipo de objetos curiosos y medicinas tradicionales”.

Asamblea Legislativa Plurinacional, La Paz, Bolivia. Foto: Getty Images

Otro plan para los amantes de la aventura es visitar el Valle de la Luna, “una formación geológica única, llena de cuevas y cañones”, a las afueras de la ciudad.

Subirse al teleférico de La Paz es otra visita ineludible. “Es una forma innovadora de transportarse por la ciudad mientras disfruta de vistas panorámicas asombrosas”, agrega Latam.

Para los entusiastas de la gastronomía tradicional, se debe disfrutar de platos típicos del país, “como el silpancho, los anticuchos y el ají de fideos”.

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¿Cuándo es la mejor época para visitar Bolivia?

La mejor época para visitar Bolivia es durante la estación seca, que va de mayo a octubre. Durante este tiempo, el clima es generalmente soleado y seco, lo que facilita viajar y explorar las atracciones del país.

De noviembre a abril llega la temporada de lluvias, la cual se caracteriza porque el clima puede ser impredecible y suelen presentarse algunas inundaciones, por lo que algunas atracciones pueden resultar inaccesibles.

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Ahora, si su intención va más hacia conocer las selvas de Bolivia, puede que la temporada de lluvias, de noviembre a abril, sea la más atractiva.

Si lo que busca es disfrutar de los carnavales y celebraciones como el Carnaval de Oruro, uno de los festivales más grandes y coloridos de América del Sur, febrero será la mejor época.

La temporada alta en Bolivia es generalmente de junio a agosto, cuando muchos turistas la visitan durante sus vacaciones de verano. Si prefiere evitar las multitudes, considere visitar durante la temporada media (de abril a mayo y de septiembre a noviembre), cuando hay menos turistas.