El municipio de Cundinamarca donde el queso es una delicia; destino reconocido por su gastronomía y riqueza natural

El departamento de Cundinamarca es un destino imperdible para visitar en Colombia gracias a la diversidad de sus atractivos.

Uno de sus 116 municipios es Ubaté, ubicado a 97 kilómetros de Bogotá, aproximadamente a una hora y cuarenta minutos de distancia en vehículo.

El municipio de Cundinamarca donde la gallina criolla y el tamal son una delicia, un destino ideal para el descanso

Según el portal De Tour Cundinamarca, entre los principales atractivos de esta población se encuentran la Basílica Menor del Santo Cristo de Ubaté, los parques Los Libertadores y Ricaurte, el Museo Fotográfico a Cielo Abierto, el Cerro de la Teta, y el Mirador de Santa Bárbara.

La festividades mas reconocidas son la celebración del Santo Cristo de Ubaté (6 de agosto), el cumpleaños del municipio (12 de abril), el Festival de Música Colombiana Alberto Urdaneta Forero, y el Festival de Carrozas y Comparsas.

Gastronomía

La gastronomía del Ubaté está asociada con los lácteos; el municipio es conocido como la capital lechera de Colombia. Se puede disfrutar de productos como el queso sabana, el siete cueros, la cuajada, los quesadillos y bebidas con leche.

Por otra parte, hay otros platos como el sushi de gallina, el sandwich de gallina, los tamales, el mute de pata, el arroz con menudo y el ajiaco.

El queso es uno de los productos tradicionales de este destino cundinamarqués. Foto: Getty Images

Atractivos

La Alcaldía señala que el principal atractivo turístico del municipio es la Basílica del Santo Cristo de Ubaté, de estilo gótico francés, en cuyo interior se encuentra el patrono del municipio, el Milagroso Santo Cristo.

El convento de San Luis es otro atractivo del municipio. Se encuentra ubicado en la carretera hacia Carmen de Carupa y se destaca por su arquitectura colonial.

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La capilla de Santa Bárbara es también destacada. “Se construyó en el cerro que lleva su mismo nombre. Su construcción, de arquitectura colonial, se hizo a finales del siglo XIX por Don Francisco de Paula Venegas. En sus alrededores hay un hermoso parque ecológico y escalinatas. Este mirador es muy visitado, dado que nos da una panorámica de Ubaté y del hermoso valle”, señala la Alcaldía del municipio en su portal web.

Ubaté, Cundinamarca. Foto: KAREN SALAMANCA

Otor lugar para visitar son los Chor​ros de Soagá. Es uno de los senderos ecológicos más importantes del municipio y se encuentra ubicado a tres kilómetros del del casco urbano.

El Cerro de la Teta es también relevante. Se encuentra ubicado en la vereda Sucunchoque y presenta una altitud cercana a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. “Cuenta con un sendero ecológico cuyo recorrido dura alrededor de una hora, con una panorámica de todo el valle que se puede divisar desde su cima”, resalta la Alcaldía.