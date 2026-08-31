Corte Suprema da la razón a Trump y podrá hacer millonaria remodelación en la Casa Blanca

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes, 31 de agosto, de forma definitiva, la continuación de las obras para el salón de baile que el presidente Donald Trump quiere construir en la Casa Blanca.

El máximo tribunal del país, a petición del mandatario, suspendió un fallo anterior que había ordenado detener los trabajos desde inicios del mes. Según se asegura, los magistrados afirmaron que los defensores del patrimonio que impugnaron la construcción del salón de baile previsto de 90.000 pies cuadrados no tenían fundamentos legales.

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Un tribunal de apelaciones había señalado que la paralización de las obras no estaba relacionada con los méritos del proyecto en sí, sino con el hecho de que, a su juicio, Trump debía haber obtenido la autorización del Congreso antes de iniciar los trabajos.

Obras en La Casa Blanca para la construcción del nuevo salón de baile. Foto: AP

Esta decisión ya había sido suspendida temporalmente la semana pasada, lo cual generó que el presidente, en una publicación en Truth Social, dijo estar “agradecido” por la decisión de la Corte Suprema para avalar la construcción en la Casa Blanca.

“El Complejo Militar/Salón de Baile que se está construyendo en los sagrados terrenos de la Casa Blanca, tan vital para la seguridad nacional, será el más grande de su tipo. La construcción está dentro del presupuesto y adelantada al calendario”, manifestó desde su propia red social el mandatario estadounidense.

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La decisión de la Corte Suprema, de mayoría conservadora, implica que el proyecto del salón de baile, impugnado por grupos de defensa del patrimonio cultural, puede reanudarse a pesar de las impugnaciones que había recibido. Un tribunal federal había ordenado el 7 de agosto la paralización de las obras. Trump calificó esa decisión de “vergüenza nacional”.

En un documento presentado ante el tribunal, los defensores del patrimonio histórico afirmaron que las acciones del presidente violaban la Constitución y las leyes federales, que otorgan al Congreso la facultad de decidir qué estructuras pueden construirse en terrenos federales en Washington.

Donald Trump. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Según se conoció, los demandantes argumentaron ante los magistrados que la administración, en esencia, intentaba eludir la decisión judicial acelerando la construcción del salón de baile.

La Corte Suprema también tuvo en cuenta el argumento de seguridad nacional presentado por la administración estadounidense. En su recurso, el gobierno de Trump sostuvo que el salón de baile incorporará un “complejo militar”, por lo que no se trataría únicamente de un espacio para recepciones oficiales.

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Además, argumentó que el proyecto ya está completado en un 65% y que dejar la estructura expuesta a la intemperie mientras se resuelve el proceso judicial podría causar daños estéticos considerables.

Con información de AFP.