Trump publica un video con IA que muestra la isla iraní de Jarg “siendo volada en pedazos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este lunes, 31 de agosto, un video generado por inteligencia artificial que muestra la isla iraní de Jarg “siendo volada en pedazos”.

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El video fue publicado horas después de los bombardeos estadounidenses contra la isla de Larak y sin especificar si se trata de una amenaza de nuevos ataques contra Irán.

“La isla de Jarg está siendo volada en pedazos”, manifestó en un breve mensaje en redes sociales, junto a un video en el que se ven ataques con misiles contra varios puntos de la isla, principal nudo de exportación de petróleo de Irán antes del estallido de la guerra por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

En respuesta, el director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, Hamid Bovard, se burló del mensaje de Trump y afirmó que su publicación es “cómica”.

“Los colegas de la industria petrolera y las fuerzas operativas no han permitido que las actividades petroleras se hayan detenido ni un momento”, sostuvo.

“En estos momentos, numerosos contratistas están llevando a cabo operaciones de reconstrucción y renovación de embalses, y la reconstrucción de muelles y embalses, así como los proyectos previamente definidos, continúa sin interrupción”, aseguró, tal y como recogió la agencia iraní de noticias FARS.

Donald Trump y Masoud Pezeshkian Foto: Getty Images

Trump ha amenazado en reiteradas ocasiones con tomar el control de la isla o bombardearla de forma intensa, lo que ha desatado duras advertencias de Irán sobre su respuesta.

Washington ha priorizado durante los últimos días su campaña económica sobre la ofensiva militar, si bien en las últimas horas ha lanzado nuevos ataques contra Larak, que dejaron dos personas muertas.

Irán atacó en las últimas horas objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio en represalia por los bombardeos de Estados Unidos sobre una isla en el estrecho de Ormuz, en el primer intercambio de fuego entre ambos países en un mes.

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Seis meses después del inicio del conflicto, Irán mantiene cerrado el estratégico estrecho y Washington persiste con un contrabloqueo naval contra puertos de Irán.

Estados Unidos había sugerido un giro hacia la presión económica en lugar de la acción militar, pero el domingo atacó lanzacohetes iraníes en la pequeña isla de Larak.

U.S. Sailors conduct night flight operations aboard USS George Washington (CVN 73) as the ship sails in regional waters supporting operations in the Middle East. pic.twitter.com/C7Iqpe0acn — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 30, 2026

“Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una acción limitada y precisa contra fuerzas de los Guardianes de la Revolución que representaban una amenaza inminente en el estrecho de Ormuz”, escribió en X el Mando Central del ejército estadounidense.

Con información de Europa Press*