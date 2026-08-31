Embajador británico George Hodgson muestra qué se llevó en su maleta: “Adiós y gracias, Colombia… qué chimba”

El embajador británico, George Hodgson, se ganó un espacio importante en las redes sociales y en el corazón de los colombianos. En su video de despedida, tras finalizar cuatro años de misión, mostró qué se lleva en su equipaje de regreso a Londres.

“Me voy triste. Colombia es un tesoro”, el carismático embajador británico George Hodgson se despide del país en SEMANA

“Llegó la hora de empacar mi maleta y finalizar mi misión, pero me llevo recuerdos muy especiales de nuestro trabajo y colaboración entre el Reino Unido y Colombia. Adiós y gracias, Colombia, por gestos de una verdadera amistad de corazón, firme, sincera y duradera. Colombia y su gente, los extrañaré”.

En las imágenes cuenta sus recuerdos más entrañables del país: el carnaval de Barranquilla, el concierto de Shakira, sus viajes en la naturaleza. Y asegura que si hubiera un colombianismo que definiera su paso por el país, sería “Qué chimba”.

El embajador habló con SEMANA antes de su viaje. “Con mucha nostalgia. Una mezcla de cansancio y nostalgia. Es triste salir de un país tras cuatro años, y aún más de un país como Colombia, que ha sido tan acogedor y tan rico en todos los sentidos. Fueron cuatro años maravillosos, realmente un gran privilegio”, dijo.

GEORGE HODGSON Embajador Reino Unido Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“Lo que me gusta tanto de Colombia es su espíritu positivo. Ha sido un gran privilegio ser, de alguna manera, un espejo de ese espíritu, buscando todas las cosas bonitas, que son realmente muchas, e intentando conectarme con eso. Contar esas historias y explicar por qué son importantes para ambos países”,agregó.

El diplomático se gozó Colombia de principio a fin y así se veía en la decena de videos que compartía en redes sociales sobre su trabajo. Solo le faltaron tres departamentos por conocer.

“Nuestra agenda nos llevó a todas partes. Me siento muy afortunado de haber podido recorrer los departamentos, pero me falta mucho por descubrir”, afirma. El diplomático advierte que Colombia es un país imposible de conocer superficialmente: “Decir que conozco un departamento por haber ido una o dos veces sería demasiado; cada uno es un tesoro en sí mismo”. Entre sus recuerdos destaca la visita a Nabusímake, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde fue invitado a conocer la cultura del llamado “corazón del mundo”.

La protección ambiental fue uno de los ejes de su trabajo. Hodgson destaca que “la naturaleza en Colombia es fundamental para el planeta” y recuerda que el país cuenta con una de las mayores riquezas naturales del mundo. “Estamos hablando de uno de los países más biodiversos del mundo, con una porción muy importante de la Amazonía. Tiene activos vitales para el mundo, pero aún más importantes para Colombia misma”, sostiene. Para el embajador, la crisis climática ha demostrado que “todo está conectado” y que fenómenos como las lluvias en la región andina tienen una relación directa con la protección de la Amazonía.

GEORGE HODGSON Embajador Reino Unido Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“El trabajo por la protección ambiental y los recursos naturales ha sido un pilar fundamental en nuestra agenda de cooperación”, asegura Hodgson, quien espera que esa relación continúe fortaleciéndose. Junto con la agenda ambiental, menciona otros asuntos prioritarios como la seguridad y “el apoyo a la implementación de los acuerdos de paz, que sigue siendo un compromiso estructural e internacional crucial”.

Al hacer un balance de los puntos de encuentro entre ambos países, el embajador destaca que Colombia y el Reino Unido comparten “valores fundamentales, como la democracia, la soberanía y los derechos humanos”, algo que, en su opinión, resulta especialmente relevante “en un mundo globalmente competitivo”. También subraya las oportunidades que ofrece el Reino Unido en materia de educación, innovación y negocios. “El Reino Unido es una tierra de oportunidades”, afirma, al recordar que es el principal destino de los beneficiarios de Colfuturo y al destacar la calidad de sus universidades, su peso económico y la importancia de Londres como centro financiero mundial.

Pero la relación, dice, también trasciende los asuntos diplomáticos y comerciales. Hay vínculos a través de “la cultura, el deporte, como la Premier League, la música y el turismo”, ámbitos que han contribuido a acercar a las sociedades de ambos paísesl, dice.

Sobre uno de los temas que más interesa a los colombianos —la posibilidad de que se elimine nuevamente el requisito de visa para ingresar al Reino Unido—, Hodgson es claro: “Los colombianos son bienvenidos en el Reino Unido”. Sin embargo, reconoce que la exigencia tuvo que ser restablecida debido a “el abuso del sistema que detectamos en su momento” y evita generar expectativas sobre un cambio próximo. “No quisiera crear falsas expectativas sobre un cambio a corto plazo”, advierte.

En el plano personal, el diplomático aseguró sentirse especialmente orgulloso del equipo que lo acompañó durante su misión. “He tenido el privilegio de ser la cara visible durante estos cuatro años, pero una embajada es un equipo conformado por británicos y, sobre todo, por colombianos supertalentosos, comprometidos, trabajadores y con grandes ideas”, afirma.

Embajador del Reino Unido responde en SEMANA todas las preguntas sobre la visa y cuenta detalles de por qué regresó

Colombia, además, se convirtió en un lugar profundamente significativo para la familia Hodgson. Hace nueve meses nació en el país su cuarto hijo, Alfred. “Así que tenemos a dos ‘colombianos’ en la familia: él y Pacho, el perro”, dice entre risas, al hablar de la conexión “afectiva y humana permanente” que mantendrán con Colombia. Aunque su hijo, por ser hijo de un diplomático, no puede obtener la nacionalidad colombiana por pasaporte, Hodgson asegura que sí la tendrá “de corazón, por supuesto”. “En algún momento aprenderá español con colombianismos y tendremos que volver con él para que conozca su país, su gente y parte de sus raíces”, afirma.

Y en esa familia multicultural también está Pacho, una figura conocida por quienes seguían las redes sociales de la embajada británica. “Pacho representa una combinación colombo-británica muy especial”, cuenta Hodgson. El perro fue adoptado en Colombia cuando era cachorro, pero pertenece a una raza británica, el springer spaniel. “Representa esa mezcla de culturas”, dice el embajador, quien confirma que Pacho es parte de la familia y que también emprenderá el viaje con ellos: “Pacho es parte de la familia y viene con nosotros a Londres”.