El misterio de la única casa que sobrevivió a las devastadoras inundaciones en Nepal: “No es un milagro”

Nepal atraviesa uno de los peores desastres naturales tras las inundaciones repentinas provocadas por el desprendimiento de un iceberg que arrasaron la nación del Himalaya, lo que causó la muerte de más de 900 personas y dejó a miles más desaparecidas.

Muertos por alud en Nepal y China superan los 700 y sigue búsqueda de más de 3.000 desaparecidos

Pueblos enteros han desaparecido del mapa, arrasados por ríos de lodo, rocas y árboles arrancados de raíz que aplastaron todo a su paso.

En medio de esta devastación, una casa de dos plantas de color verde permaneció prácticamente intacta, mientras que las inundaciones a su alrededor engulleron por completo las construcciones vecinas.

Good News,

Dear citizens of world,



All those were praying and worried about what happened to people in the Green House during the catastrophic Nepal Floods



The family and house survived the ordeal. pic.twitter.com/iElo4qXvBL — Woke Eminent (@WokePandemic) August 28, 2026

Varios videos que circulan en redes sociales han captado la atención de los usuarios al mostrar a una familia refugiada en el balcón de su vivienda, desde donde contempla con preocupación el desastre, mientras la estructura permanece sorprendentemente firme sobre sus cimientos.

La escena plantea una pregunta inevitable: ¿cómo consiguió la vivienda resistir mientras las construcciones y elementos que la rodeaban eran destruidos y reducidos a escombros?

En las grabaciones aparece una casa de color turquesa rodeada por una enorme corriente de agua turbia, que arrastra restos de construcciones, vehículos y otros objetos.

Desde uno de los balcones, tres personas contemplan con evidente angustia el panorama. Aunque el agua ingresó con fuerza al primer piso, los daños se limitaron principalmente al desprendimiento de puertas y ventanas, sin comprometer considerablemente la integridad estructural del inmueble.

La familia y la casa sobrevivieron a la prueba. Foto: X/@WokePandemic

Una explicación publicada por la cuenta de X Architecture Presentation permite entender por qué la casa logró permanecer en pie frente a la fuerza de la inundación.

De acuerdo con este análisis, buena parte de las viviendas ubicadas en los valles del Himalaya nepalí están construidas con mampostería de piedra y carecen de una estructura de hormigón armado.

“Fue bastante inesperado”: ¿qué se sabe de la avalancha que dejó cientos de muertos y miles de desaparecidos en Nepal y China?

Este tipo de edificaciones puede responder adecuadamente ante las cargas verticales, pero presenta una mayor fragilidad frente a movimientos y presiones laterales, especialmente ante el impacto de una masa de agua acompañada de escombros.

Ante este tipo de impactos, las paredes pueden deformarse hacia el interior y terminar cediendo.

La denominada “casa verde”, en cambio, contaba con una característica fundamental que marcó la diferencia.

Explanation into how this house survived Nepal flood. pic.twitter.com/DAHHG0BSyh — Architecture Presentation (@arcpresentation) August 30, 2026

El inmueble disponía de una estructura de hormigón armado en la que “barras de acero continuas unían las columnas, las vigas y los cimientos, formando un único esqueleto rígido”.

Gracias a este sistema constructivo, la fuerza provocada por la avalancha de agua y residuos no se concentró únicamente sobre los muros.

En su lugar, la estructura fue capaz de absorber buena parte de la presión lateral y transmitirla hasta los cimientos, lo que permitió que la vivienda resistiera mientras gran parte de su entorno quedaba destruido.