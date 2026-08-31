La Casa Blanca celebró el cambio de nombre para usuarios estadounidenses de Google Maps del lago Ontario a lago América, luego de que Donald Trump decidiera unilateralmente modificar la denominación del lago fronterizo entre Estados Unidos y Canadá.

“¡Es oficial! ¡Es LAGO AMÉRICA en Google Maps!”, tuiteó Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca.

En medio de una disputa comercial con Canadá, Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar “inmediatamente” el nombre del lago Ontario a lago América.

Esta decisión, que no cuenta con reconocimiento internacional, fue fuertemente criticada por las autoridades canadienses.

It’s official! LAKE AMERICA on Google Maps. pic.twitter.com/CotsXetERJ — Steven Cheung (@StevenCheung47) August 30, 2026

El domingo, Trump lanzó una nueva andanada de ataques contra Canadá, en particular sobre su industria automotriz.

“No quiero carros canadienses, no quiero partes canadienses, no quiero nada canadiense”, escribió Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

“Es completamente absurdo”, declaró Doug Ford, primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, a ABC News el domingo. “Nadie lo va a llamar lago América”, dijo.

En una publicación de blog, Google explicó que cambió el nombre para los usuarios en Estados Unidos para alinearse con las fuentes oficiales del Gobierno, específicamente el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) de Estados Unidos.

Se muestra un mapa en el que el lago Ontario aparece etiquetado como lago América. Foto: Getty Images

Los usuarios de la aplicación en Canadá seguirán viendo el nombre lago Ontario, mientras que el resto del mundo verá ambos nombres juntos para designar esta vasta masa de agua, uno de los Grandes Lagos que forman la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

En la aplicación de Apple Maps, el nombre lago Ontario permanecía sin cambios hasta este domingo.

Al comienzo de su segundo mandato, Trump ordenó de manera similar que el nombre del golfo de México se cambiara a golfo de América”.

La modificación del nombre del lago canadiense-estadounidense se produce en momentos de una renovada ofensiva del republicano contra Canadá, cuya posible anexión ha sugerido repetidamente.

Donald Trump toma drástica decisión para cambiar el nombre de uno de los lagos más reconocidos del mundo: aviva tensiones con Canadá

Ambos países se encuentran actualmente enfrentados en materia de aranceles.

“Nos han estafado durante décadas y va a parar”, dijo Trump sobre Canadá en su publicación en redes sociales.

También resaltó el éxito de la planta de Ford Motor en el área de Detroit, donde está trabajando para ensamblar camionetas F-150.

Muchos motores de la F-150 se construyen al otro lado de la frontera, en Windsor, Ontario. Pero Trump ha amenazado con duplicar los aranceles a ese tipo de autopartes hasta el 50 %, así como a otros productos canadienses.

Canadá ha respondido con aranceles a bienes estadounidenses de entre 15 % y 50 %.

*Con información de AFP.