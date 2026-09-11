La riqueza turística de Colombia es enorme, con diversidad de paisajes, culturas, climas y ecosistemas, pero buena parte de ella aún se concentra en destinos que han alcanzado un mayor reconocimiento nacional e internacional.

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Ciudades como Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta o el Eje Cafetero suelen ocupar un lugar destacado en los recorridos, mientras que otros municipios con atractivos naturales, históricos y culturales permanecen fuera de las rutas tradicionales.

Sin embargo, esta situación también representa una oportunidad, pues cada vez más viajeros buscan experiencias diferentes, contacto con la naturaleza y lugares menos concurridos, lo que puede poner en el radar a esos destinos que durante años han permanecido poco explorados.

Este puede ser el caso de uno de los municipios con una de las mayores riquezas naturales e hídricas del país. Se trata de Vetas, en Santander, un pequeño destino de la provincia de Soto Norte que combina naturaleza, historia y tradición minera.

Vetas, Santander, es un destrino imperdible para los amantes de la naturaleza. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Vetas en Santander

Ubicado a 3.350 metros sobre el nivel del mar, es reconocido como el municipio más alto de Colombia y su territorio se extiende entre montañas y paisajes de páramo, con una importante riqueza ambiental que tiene como protagonista al reconocido Páramo de Santurbán, uno de los ecosistemas de alta montaña más representativos del país.

Su historia y sus encantos

La historia hace parte de la identidad de este municipio. Según el portal Colombia Turismo Web, el territorio fue descubierto en 1551 por el alemán Ambrosio Alfinger. Antes de la llegada de los españoles, la zona estaba habitada por indígenas Suras, relacionados con los pueblos Guane y Chitarero, lo que convierte a Vetas en un destino de gran valor histórico y cultural.

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Su ubicación en plena montaña favorece el desarrollo de actividades relacionadas con el ecoturismo y el turismo de naturaleza. Los visitantes pueden recorrer senderos, contemplar lagunas de aguas cristalinas y descubrir la flora y fauna característica de los ecosistemas de alta montaña. Además, en las noches despejadas, la altura y las condiciones del entorno ofrecen escenarios ideales para la observación de estrellas.

El Páramo de Santurbán es el principal atractivo natural de Vetas, Santander. Foto: Cortesía - Colparques

De igual forma, llegar hasta Vetas permite conocer de cerca una tradición que ha marcado la historia de la población: la minería de oro. En el municipio todavía se conserva parte del conocimiento asociado con la extracción artesanal, una actividad que durante siglos estuvo vinculada al desarrollo económico y social de la región. Las antiguas minas y las historias relacionadas con la explotación del oro permiten acercarse a una faceta diferente de Santander.

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En conclusión, a menos de tres horas de Bucaramanga, este destino representa una alternativa para quienes buscan alejarse de los recorridos turísticos más convencionales y adentrarse en un territorio donde la naturaleza de Santurbán, la historia indígena y la tradición minera se encuentran en medio de las montañas santandereanas.