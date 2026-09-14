El municipio antioqueño donde la morcilla y las empanadas son una delicia, un destino con tradición y múltiples atractivos

El departamento de Antioquia es uno de los más encantadores de Colombia debido a la gran diversidad y múltiples atractivos que ofrecen sus 125 municipios.

Uno de ellos es Envigado, ubicado a 12 kilómetros de Medellín. De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, esta población está en constante crecimiento y en “búsqueda de un desarrollo social sostenible con el medio ambiente”. Además, se le conoce con el apodo de ‘ciudad señorial’.

“Se proyecta como un referente en lo que respecta a industrias creativas y de base tecnológica, con alto potencial de escalamiento y valor agregado”, agrega.

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Historia

La Gobernación de Antioquia destaca que las tierras donde actualmente se encuentra Envigado fueron habitadas por la tribu de los anaconas, perteneciente a la comunidad indígena nutabe.

“Territorio colonizado paulatinamente en 1541 por los españoles, después del arribo de Jerónimo Luis Téjelo al Valle de Aburrá, por órdenes de Jorge Robledo. El origen de Envigado está unido a la existencia de Medellín desde la fundación de la Villa de La Candelaria, aunque siempre conservando su propia identidad”, destaca la entidad.

Y agrega: “Durante las primeras décadas del siglo XX, el municipio inició su proceso de industrialización, debido al mejoramiento del sistema de transporte con la llegada del ferrocarril en 1914 y del tranvía en 1928”.

Sobre el turismo en Envigado, Antioquia Travel señala que los visitantes “podrán disfrutar de hermosos lugares y atractivos turísticos: naturales, gastronómicos y de diversión, espacios familiares y de calidad humana”.

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Gastronomía

Este municipio celebra desde hace varios años el concurso a la ‘mejor morcilla y a la mejor empanada tradicional’, en el marco de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel, que se realiza en el mes de julio.

“Esto ha convertido a esta ciudad en un destino perfecto para degustar lo más destacado de los embutidos”, destaca el portal Feria de las Flores.

En el marco de la premiación, los jurados tienen en cuenta siete criterios de evaluación: sabor, color, textura, consistencia, receta, presentación personal y del puesto de trabajo y emplatado. “De esta manera, se valoraran tanto las características de cada preparación como su proceso de elaboración y presentación”, señala la Alcaldía del municipio.

Morcilla Foto: Getty Images

Sitios de interés

Entre los principales atractivos turísticos naturales del municipio se encuentran el Parque Ecoturístico El Salado y el Parque La Morena.

Otro lugar destacado son las Cuevas del Higuerón, que permiten realizar caminatas ecológicas y están ubicadas a una hora de la cabecera municipal.

Otra parada imperdible es la Casa Museo Débora Arango, también conocida como Casa Museo Casablanca, ubicada en el barrio San Marcos. Este emblemático espacio, construido en 1860 por su abuelo, invita a recorrer la historia de la reconocida pintora envigadeña, cuyas obras dejaron una huella profunda en el arte nacional gracias a su mirada crítica frente a la realidad política y social del país.

Por ello, en honor a su legado, la casa museo, antiguo recinto de la acuarelista, fue declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno nacional mediante la Ley 1248. Además, en 2017 el municipio finalizó el proceso de adquisición del inmueble, consolidándolo como un espacio patrimonial destinado al uso comunitario.