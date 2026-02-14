Koral Costa rompió el silencio y destapó detalle sobre su ruptura amorosa con ‘Bola 8′; aclaró infidelidad

Luego de 17 años de una de las relaciones más estables y comentadas de la farándula colombiana, la creadora de contenido Koral Costa confirmó oficialmente su separación del actor Omar Murillo, conocido popularmente como ‘Bola 8’. La noticia puso fin a semanas de rumores y especulaciones que circularon con fuerza en redes sociales, muchas de ellas cuestionando las verdaderas razones detrás del divorcio.

Ante el creciente ruido mediático, la influencer decidió dar la cara y aclarar la situación por cuenta propia. La confirmación llegó a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, espacio que utilizó para enfrentar críticas y desmentir versiones que ponían en entredicho su integridad personal.

La ruptura, que tomó por sorpresa a gran parte de sus seguidores, habría comenzado a gestarse tras un reciente viaje de la pareja por Europa. Aunque se esperaba que esta experiencia fortaleciera su vínculo, terminó convirtiéndose en un punto de quiebre que marcó el cierre definitivo de su historia sentimental.

Al ser consultada directamente sobre si el divorcio ya era un hecho, Koral Costa respondió con total franqueza: “Sí, pero no porque no haya amor”. Con esta afirmación, la creadora de contenido dejó claro que el afecto entre ambos aún existe, pero que las diferencias en la convivencia y los proyectos de vida los llevaron a tomar caminos separados.

Sin embargo, recientemente, la creadora de contenido concedió una entrevista a La Kalle, donde rompió el silencio y aclaró detalles relacionados con su ruptura amorosa. Al ser interrogada sobre puntos específicos, la famosa no dudó en ser certera y clara al respecto.

La artista indicó que su relación con ‘Bola 8’ no era abierta, por lo que no compartía sus energías con cualquier persona. Allí fue contundente con la manera en la que veía los vínculos, limitando contactos y cercanías.

“Soy energética y cuido mucho mi privacidad. El cuerpo es un templo, y no todo el mundo tiene derecho a tocarlo”, dijo.

Koral Costa fue bastante directa y aseguró que su separación no estuvo relacionada de ninguna manera con una infidelidad, por lo que esperaba que esos rumores quedaran atrás de cualquier manera.

“No fueron cachos. Si me hubiera engañado, lo hubiera hecho saber”, confirmó.

La creadora de contenido sí reveló que hubo una etapa de celibato entre ambos, pero no estuvo ligada a problemas internos, sino a temas de tiempo y compromisos.

Al referirse al hecho de que Omar Murillo se mudaría a España, entendió que no podía frenarle los sueños y fue cuando vio que había caminos distintos. “La relación fue tomando rumbos diferentes, y no puedo estar soñando que todo va a permanecer igual”, comentó.

“Esos momentos de distancia nos ayudaron a replantearnos si la relación podía seguir o si simplemente se estaba desestabilizando”, agregó.

Al enfatizar sobre los motivos, Koral Costa reiteró que no era algo íntimo, sino un espacio que se dieron para reflexionar y analizar para dónde iba este vínculo. Allí negó tener a otra persona, ya que solamente quería vivir su contexto actual.

“No era la intimidad lo que faltaba, porque estábamos lejos el uno del otro, pero las circunstancias cambiaron”, concluyó.