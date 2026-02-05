Gente

Famosa actriz colombiana habló por primera vez y confirmó que se separó tras 15 años de matrimonio: “Fue muy difícil”

La artista concedió una entrevista en la que contó un poco de lo que sucedió en su vida personal.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

5 de febrero de 2026, 6:45 p. m.
Reconocida actriz habló de su separación.
Reconocida actriz habló de su separación. Foto: Instagram @laurarodriguezactriz

Laura Rodríguez se ubicó como un famoso rostro de la televisión colombiana, debido a su talento y preparación en la industria. Su trabajo llegó a diferentes espacios, tal y como fue el caso de producciones como Amor sincero, Diomedes, el Cacique de La Junta, La mamá del 10, Al son que me toquen bailo, entre otras.

La reconocida artista conquistó con su belleza y profesionalismo, al punto de sumar una sólida comunidad en redes sociales, donde solía mostrar detalles de un aspecto más personal.

Sin embargo, tras revelarse que su vida sentimental había llegado a su final con el actor Héctor Sánchez, luego de 15 años de relación, las miradas se posaron sobre Laura Rodríguez y el proceso que estaba llevando. Por tal motivo, la famosa decidió hablar por primera vez al respecto, explicando un poco de esta decisión que tomaron.

La artista dialogó en exclusiva con Lo sé todo y explicó un poco del proceso que estaba llevando, precisamente después del vínculo que construyeron por más de diez años. Al abrir su corazón, la colombiana fue puntual en que vivía una transformación, evitando entrar en detalles sobre cómo pasó todo.

Fue un proceso largo. Ahora en febrero se cumple un año de separación”, dijo.

“Fue un proceso que llevamos entre los dos y la decisión la tomamos los dos. Estoy viviendo mi vida, estoy creciendo profesionalmente… madurando en muchos aspectos. Todo lo que empieza, en algún momento se acaba; hace parte de los retos de la vida”, aseguró.

No obstante, fue contundente al mencionar lo complejo que era esto, ya que le tocó trabajar mucho en todos los aspectos de su realidad para salir adelante. Allí comentó acerca de los aprendizajes y lecciones que obtuvo, aferrándose a sus seres amados y a Dios.

Sí, fue muy difícil. Es un proceso de mucha conciencia, de mucho trabajo interno, de entender, de aprender, de mirar hacia adentro, de reflexionar, de pegarte de lo que más quieres (…) Es aferrarte a Dios, a tu familia, a tu trabajo, y encontrarte nuevamente para poder divisar el panorama”, aseguró.

Al preguntarle cuál fue la razón de la ruptura, Rodríguez respondió tajante y discreta, señalando que no era responsable culpar a alguien dentro de la relación. En ese instante solamente habló de la complejidad de los vínculos amorosos, teniendo en cuenta que todo puede suceder.

No puedo decir si fue lo uno o si fue lo otro; al final, en una relación, si la vida individual de cada ser humano es compleja, imagínate juntar dos mundos. Es muy complicado crecer y evolucionar, siguiendo siendo pares sin afectar a la otra persona. Sería muy irresponsable decirte, es absurdo echar culpas, no tiene relevancia”, dijo.

Para finalizar, al ser indagada sobre cómo estaba su corazón, la actriz soltó una broma y reveló que está bien, sin profundizar. “Me hice un electrocardiograma y está divino, estoy enamorada de mis obras”.

