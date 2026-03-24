Alison Joan, Sky en ‘La reina del flow 3′, abrió su corazón en SEMANA; se sinceró sobre críticas: “No me interesa ocupar el puesto”

Alisson Joan se convirtió en uno de los rostros más comentados de la industria artística en Colombia, debido a la versatilidad que ha mostrado para darle vida a diferentes personajes en la televisión nacional.

Más allá de actuar, el canto y su belleza han conquistando al público, el cual la recuerda por participar en proyectos como La reina del flow 3, Las de siempre y Darío Gómez: el rey del despecho.

La celebridad dialogó con SEMANA y contó acerca de su trayectoria en la pantalla chica, sincerándose sobre el impacto que han tenido sus papeles y la huella que ha dejado con su voz a través de lanzamientos como Y qué, su nuevo tema.

Alisson Joan, actriz de 'La reina del flow' Foto: Paula López

¿Quién es Alisson Joan, lejos de lo que se ve en pantalla?

A.J.: Alisson Joan es una mujer soñadora, es una mujer disciplinada, bastante decidida y resuelta a hacer como lo que lo que quiere hacer, sus sueños y sus cosas. Mi trabajo es mi prioridad número uno y mi familia.

Soy una mujer que trabaja un montón y que es muy familiar. Creo que eso también me ayuda a mantener los pies siempre en la tierra.

¿Cuál ha sido tu reto profesional más grande?

A.J.: Uno de los últimos personajes que tuve que es Sky. Yo creo que es uno de los personajes más retadores que he hecho hasta ahora porque fue un trabajo que donde tuve que hacer muchas cosas al tiempo.

Es un personaje que vive un drama de la misma manera porque le pasan un montón de cosas, pero también canta, pero también baila. Es un personaje que es como muy sencillo fuera del escenario, pero se sube al escenario y es otra cosa.

Requería demasiadas cosas al tiempo y hacerla todas bien, porque además el reto era pues entrar a algo que ya venía de una secuela, ya todo el mundo venía viendo, entonces ese personaje tenía que tener una presentación muy adecuada y buena, por decirlo así... fue bastante retador.

¿Cómo ha sido llevar todo el ‘boom’ que generó su personaje dentro de la historia?

A.J.: Es de mucho aprendizaje, porque digamos que Alison Joan con como la actriz empezó a recibir haters desde que estamos grabando, o sea, ni siquiera habían conocido al personaje y ya habían demasiadas suposiciones de mi participación en el proyecto. Entonces, lo primero que aprendí es que cuando uno entra a una secuela, el manejo de la información, de las redes sociales y de todo eso es muy diferente a cuando entras a una novela totalmente nueva.

Nunca había entrado a una secuela, fue diferente y fue difícil al inicio entender que cualquier cosa que publicara generaba un montón de historias y de suposiciones que a veces ni siquiera tenían mucha razón.

Lo he mejorado un montón hasta ahora, pero en ese momento fue difícil para mí y en general ahora que ya estamos al aire y todo, hay momentos, hay días complicados y difíciles porque igual este personaje está hecho con demasiado amor.

Alisson Joan Foto: Paula López

Puse todo en mí en este este papel y eso se ve en pantalla. De vez en cuando sí es difícil ver que algunas personas reaccionan muy contrario a lo que uno esperaría, pero a su vez también estoy muy agradecida porque se han levantado muchas a defender el personaje, que les gusta el trabajo que he hecho... tengo muchas personas, muchos fans en varias partes del mundo que, digamos, que dicen lo que a veces yo no puedo decir, pero más que eso es lindo ver que igual mi personaje y mi trabajo ha conectado también con muchísimas seguidores. Tiene sus pro y sus contras.

¿Nunca ha pasado ninguna experiencia negativa en la calle cuando te ven?

A.J.: No, mira que no y es lo que uno esperaría como que en cualquier momento viene alguien y me mechonea, pero no. O sea, todas las personas que me he encontrado han sido muy muy lindas conmigo, incluso a las que de pronto les incomoda Sky de alguna manera... eso es normal. Sky de cierta manera entra a la historia a incomodar en diferentes momentos. Pero la actitud de la gente conmigo ha sido hermosa.

Hace poquito estuve en Cartagena, el fin de semana, me encontré a muchas personas y algunas me decían: “Ay, yo te odio, pero te admiro mucho.” Entonces eso es lindo a la larga.

¿Y cómo fue entrar a la historia y darse cuenta que la protagonista iba a morir?

A.J.: La noticia de que la protagonista iba a morir no la teníamos clara desde el inicio, tú sabes que eso nos van entrando los libretos. Para todos fue una sorpresa y fue como que se entró en shock.

Muchos pensábamos, incluso así como los fans, que como todavía iban a seguir llegando capítulos, en cualquier momento pues la protagonista no moría, o algo así, como que muchos hasta el final creímos que de pronto la historia iba a tomar otro rumbo, entonces fue una sorpresa. A mí en lo personal Me hubiera gustado mucho compartir mucho más set con Carolina, ¿sabes?

Mira que Sky en muchos momentos dice: “Es que a mí no me interesa ocupar el puesto de la reina”. Con Alisson es lo mismo, o sea, yo no vengo a ocupar el puesto de Carolina, Carolina tiene su puesto, su personaje, 8 años haciendo esto. Es ilógico pretender o pensar que yo estoy ocupando el puesto de ella. Realmente estoy haciendo un personaje que está escrito de esa manera, ni siquiera quitándole el puesto a ella.

Pero sí, es un momento de la historia bastante conflictivo y bastante doloroso para todos como personajes y como profesionales.

¿Cuál cree que fue el papel que más le exigió, tanto profesional como personalmente?

A.J.: Mmm, Sky es uno, pero mira que Amparo, en Darío Gómez es otro... nunca había hecho un personaje así. No sabía que se iba a volver así de mala. A mí me habían dicho que ella se volvía buena. Todos pensábamos que se volvía buena. Entonces era una niña con problemas, pero como que en cualquier momento iba a hacer las paces con Darío Gómez y todo iba a estar bien. De repente nos llega un libreto y es que pasaron 10 años y yo: “Okay”.

Pasaron 10 años, mi mamá muere y yo me vuelvo la más mala del mundo, hago brujería, o sea, fue una cosa que yo decía: “¿Qué vamos a hacer?” Hoy grabamos niña y mañana te toca ya ser una bruja, malvada, perra del mal.

Fue complicado, pero muy retador y nos tocó sentarnos con el director a decir, “¿Por dónde agarramos esta escena, por dónde agarramos esto?” Creo que esa fue la que más pidió de mí porque además es una energía muy diferente a la mía. O sea, Sky es una energía parecida a la mía. Tenemos carácter, un carácter muy diferente, pero es más sencillo porque está más cercana.

La de Darío habla diferente, si vos si escucháis a la de Darío, habla más ronca, más abajo. Es otra cosa, una energía bajita, oscura. Llegaba a mi casa bastante cargada... creo que ese ha sido uno de los más difíciles.

¿Cuál sería el siguiente escalón que deseas en tu carrera?

A.J.: Este año de por sí ya se vienen un montón de cosas. Mucha música, o sea, uno de los objetivos de este año es lanzar música cada dos meses como mínimo. Nos queremos abrir mucho más camino por ese lado. Se viene un proyecto muy interesante para RCN que empiezo en mayo. Es mi primer protagónico.

Todavía estamos en negociaciones, cualquier cosa puede pasar. Pero hasta ahora es un hecho, entonces creo que ese es un escalón importante que hacía falta ahí como chequear.

¿La música o la actuación?

A.J.: Es muy complicado, es muy complicado. Mira, el ideal sería como un personaje como Sky, por ejemplo. Que me dejas las dos cosas, yo utilicé mi voz, o sea, utilicé mucho de mí en el Sky como artista musical. Entonces, creo que para mí lo ideal es ese. Yo siempre he soñado y soñé con hacer teatro musical... poder mezclar todo en uno, para mí lo ideal es eso. Ahora, hay una diferencia muy puntual entre el hacer de actuar y de cantar.

Un show en vivo musical siento que tiene una retribución del público más inmediata. Y eso es lo único que yo digo que me hace falta cuando cuando estoy actuando, porque cuando estamos en un set, es una cosa muy diferente y vemos la gente cómo reacciona lo que hicimos ya en un año, dos años o a veces nunca porque a veces no salen, o sea, es como Dios bendiga el proyecto y nos fuimos.

Estoy ahorita en Mujeres a la Plancha y lo veo casi todos los martes y los miércoles. Yo canto y la gente grita con uno, se alegra, llora, se pone despechada, ¿sabes? Como que afectamos de manera positiva a la gente de inmediato y eso es lindo.

Alisson Joan, actriz y cantante. Foto: Paula López

Viendo su trayectoria hasta el día de hoy, ¿qué le diría a la Alisson que estaba hasta ahora empezando?

A.J.: Que confíe en ella, que no se estrese tanto. Eso se lo digo hasta la Alisson de ahora. Siempre he sido una niña con mucha ansiedad, siempre he sido muy ansiosa, con ganas de controlarlo todo. Yo creo que me puedo vivir mucho mejor el presente y en ese momento se lo diría también, o sea, como: “vívete y disfrútate igual el proceso”.

Porque el proceso al final es lo que queda, siempre van a haber más metas, más sueños, más cosas inalcanzables. Hasta el día que nos despedimos de este mundo va a haber algo que no alcanzamos. Entonces, creo que mi consejo para la niña y todavía para la adulta es que se disfrute más el proceso.

‘Y Qué’, la pregunta más dolorosa transformada en una arma poderosa

Alisson Joan mostró también su faceta musical tras este éxito en la pantalla chica, estrenando una canción compuesta junto a Diego Cáceres y producida por Adriana Iglesias Granados.

“Y Qué no es solo una canción de despecho. Es una catarsis de empoderamiento femenino que recorre el proceso completo de una ruptura. La negación, la rabia, el intento de olvidar entre noches interminables y nombres que no importan”.

Con una letra cruda y directa, la artista busca plasmar un mensaje que muchas mujeres no se atreven a dar cuando la tristeza y el dolor abundan.