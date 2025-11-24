Paola Rey fue vista con un hombre, tras revelar su separación; video dejó en evidencia quién era su acompañante

En la farándula colombiana, hay una gran cantidad de actores y actrices que han ganado reconocimiento y fama por su talento y por su participación en diferentes producciones de la televisión nacional.

Una de las más reconocidas es Paola Rey, quien estuvo en telenovelas como Pasión de Gavilanes, Montecristo, Sala de urgencias, entre otras.

Paola Rey, actriz colombiana. | Foto: Canal RCN

Además de su talento en la actuación y de su versatilidad para interpretar personajes, Paola el último año dejó ver su faceta de cocinera en MasterChef Celebrity, reality culinario en el que resultó ganadora.

En su vida personal, esta actriz siempre ha preferido mantenerse al margen, pero en los últimos meses, ella dio a conocer su separación amorosa de su exesposo, el también actor Juan Carlos Vargas.

“Hace dos años y medio, tomamos de mutuo acuerdo la decisión de separarnos como pareja. Desde entonces, hemos atravesado un proceso de transformación, guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos”, escribió en una publicación conjunta con Vargas en Instagram.

Además, dejaron claro que pese a ya no compartir como pareja, siguen siendo familia: "Aunque ya no compartimos la vida en pareja, seguimos siendo una familia unida. Nuestra prioridad ha sido, y seguirá siendo, su bienestar emocional, su estabilidad y su felicidad“.

Paola Rey fue vista con un hombre, tras anunciar su separación

En los últimos días, la cámara de El Fisgón, del programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, captó a varias parejas durante el concierto del salsero Marc Anthony en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Y aunque estuvieron parejas conocidas como Mario Yepes y Caterine Escobar; Boyacoman y su esposa; Fabián Vargas y su pareja, quien llamó la atención fue la actriz Paola Rey.

La cámara pudo captar que en el lugar, la famosa actriz estaba compartiendo con un hombre, y aunque al principio no se sabía quién era, luego quedó en el video que se trataba de su exesposo, Juan Carlos Vargas.

“Miren a Paola Rey con Juan Carlos Vargas. Ustedes se están preguntando, ¿Qué pasó aquí, no que hicieron oficial su separación? Los dos, en el mismo palco, disfrutando del concierto ¿Raro es eso, les parece a ustedes? No, tienen que tener una buena relación por los hijos. Muy modernos, me encantan ustedes", dijo el presentador Carlos Vargas.

En este video, se puede ver cómo ambos actores comparten el espacio y se toman fotos con una persona que está cerca de ellos. Sin embargo, no se ve ningún tipo de acercamiento amoroso.

Este momento dio pie para que se hablara de si realmente están separados o si simplemente llevan una muy buena relación de familia y de amigos.