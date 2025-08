“ Yo siempre me sentí el patito feo del colegio ”, dijo la actriz cuando Paula García le mencionó que la belleza en la industria del entretenimiento era importante para abrir o cerrar puertas y le preguntó que si eso no era un peso cumplir con los requisitos.

“Mira que de pronto es un poquito irónico, pero mi carrera me ha ayudado, obviamente con la dirección de la gente que amo, pero me ha retado muchísimo a creer en mí, en mi físico” añadió Paola.

“Yo me he puesto a echar reversa en ese sentido. Yo no sé en qué momento algo me pasó chiquita. Yo empecé a sentir así. De pronto es algo que no recuerdo, de pronto algún niño me habrá dicho algo”, respondió la actriz a la pregunta sobre su inseguridad.