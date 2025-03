Paola Rey destapó en SEMANA la razón por la que ya no graba escenas íntimas: “No van a entender”

Es por esto que muchos esperan verla hacer parte de nuevas novelas, series o películas. Sin embargo, hay algunas propuestas que Paola no está dispuesta a aceptar en este momento de su vida.

Paola Rey expuso los proyectos en los que no trabajaría en la actualidad. | Foto: PRENSA CANAL RCN

“Yo siento que hay cosas que ya no haría porque soy mamá de dos niños de 11 y 6 años, entonces siento que hay algún tipo de escenas que más bien no estaría dispuesta a hacer, porque obviamente estamos en un mundo en el que existen las redes sociales, que son un tema masivo y que ya sé que todas las cosas que yo haga, los van a afectar y eso es algo que no quiero”.