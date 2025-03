En la edición del año 2024 de MasterChef Celebrity, uno de los realities de cocina más importantes a nivel mundial, la reconocida actriz Paola Rey se coronó como la ganadora , pues pese a que en un principio no tenía conocimiento con respecto a las técnicas gastronómicas, logró sorprender a Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría con sus elaboradas y deliciosa preparaciones.

“La verdad es que cuando me propusieron lo dudé mucho porque en mi casa el que más cocinaba era mi esposo, pero toda mi familia quería que yo estuviera porque aman el formato, les parece un programa muy lindo, un programa familiar, mis hijos me decía ‘mami, por favor’ porque a ellos les gusta mucho ver MasterChef, eso me hizo aceptar”.