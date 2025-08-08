Paola Rey y Juan Carlos Vargas confirmaron su divorcio: este fue el triste mensaje que compartieron

Paola Rey y Juan Carlos Vargas eran considerados durante varios años como una de las parejas más sólidas de la farándula en Colombia. Los actores contrajeron matrimonio en 2010 y, desde entonces, se mostraban muy unidos y felices junto a su familia.

Con el paso del tiempo, dieron la bienvenida a dos hijos y, de forma constante, compartían detalles de su relación en diversas entrevistas e incluso, a través de publicaciones en sus redes sociales.

No obstante, desde hace algún tiempo circulaban rumores sobre problemas en la relación e incluso se llegó a hablar de un posible distanciamiento. Sin embargo, no había certeza de la situación, ya que ninguno de los dos se había pronunciado al respecto.

En la noche del viernes, 8 de agosto, la pareja sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir un contundente mensaje que dejó sin palabras a sus fanáticos.

“Hace dos años y medio, tomamos de mutuo acuerdo la decisión de separarnos como pareja. Desde entonces, hemos atravesado un proceso de transformación, guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos”, escribieron.

Agregaron que están en buenos términos y siempre se han enfocado en preservar el bienestar de su pequeños hijos, pues ellos son lo más importante en sus vidas.

“Aunque ya no compartimos la vida en pareja, seguimos siendo una familia unida. Nuestra prioridad ha sido, y seguirá siendo, su bienestar emocional, su estabilidad y su felicidad”.

Revelaron que después de más de dos años de haber tomado la decisión, se sienten listos para compartir la noticia con su público y pese a sus diferencias, mantendrán comunicación, principalmente por sus hijos.

“Hoy sentimos que es el momento adecuado para compartir esta decisión públicamente. Nos han visto y nos seguirán viendo juntos, acompañando a nuestros hijos con amor en cada etapa importante de sus vidas. Nuestra amistad se ha fortalecido, y el vínculo que nos une como padres permanece intacto. Seguimos comprometidos en lo más valioso que compartimos: ser padres presentes, responsables y amorosos”.

Una gran cantidad de personas se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y compartieron sus opiniones con respecto al inesperado mensaje.