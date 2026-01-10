Gente

¿Fue por su orientación sexual? Ex de Omar Murillo responde a rumores sobre su divorcio

Koral Costa rompió el silencio y reveló la verdad detrás de su inesperada separación.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

10 de enero de 2026, 10:55 p. m.
La pareja de famosos confirmó su divorcio.
La pareja de famosos confirmó su divorcio. Foto: Instagram @koralladiva

En los primeros días de 2026, Koral Costa y Omar Murillo, una de las parejas más estables de la farándula colombiana, pusieron punto final a su relación, sorprendiendo a millones de seguidores que seguían su historia de amor, ya que constantemente compartían contenido juntos en redes sociales e incluso recibieron un alto nivel de atención durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde la creadora de contenido llegó a defender al actor tras fuertes críticas por parte de algunas de sus excompañeras.

Pese a que no dieron detalles sobre las razones que los llevaron a tomar caminos distintos, dejaron claro el respeto que existe entre ellos y el cariño con el que dieron cierre a su relación, pues, independientemente de los problemas que pudieron haber enfrentado, valoran las vivencias compartidas a lo largo del tiempo, ya que ambos impulsaron sus carreras y se brindaron apoyo en los momentos difíciles.

Foto: Instagram @bola8actor
Ex de Omar Murillo lo apoyó en uno de sus momentos más complicados en 'La casa de los famosos Colombia'. Foto: Foto: Instagram @bola8actor

Por esta razón, tras la circulación de diversos chismes en redes sociales, Koral Costa se pronunció a través de su cuenta de Instagram y, con evidente molestia, quiso aclarar la información que se ha venido compartiendo, ya que no se siente cómoda con los datos incorrectos que se estarían replicando en internet.

Resaltó temas como las preferencias sexuales, el control e incluso la supuesta existencia de una relación falsa que, según algunos rumores, tendría como objetivo ganar visibilidad en redes sociales y generar protagonismo en medios de comunicación y programas de entretenimiento.

Gente

“Adopté”: Claudia Bahamón sorprendió a sus seguidores con inesperado secreto familiar

Gente

Preocupación por Yeferson Cossio: la verdad de su enfermedad cardíaca e intervención de urgencia

Gente

“No solo sé quitar maridos”: Sara Uribe y el contundente mensaje que envió a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Gente

Último adiós a la artista colombiana Beatriz González: revelan detalles de sus exequias en Bogotá

Gente

‘Desafío Siglo XXI’: fecha y hora del regreso del ‘reality’ al Canal Caracol en 2026

Gente

Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes sorprendieron con emotivo gesto a una fanática que canta en la calle; la mujer rompió en llanto

Gente

Catalina Duque Abreu, más allá de la corona de Miss International 2025: “nunca fue un sueño ser reina”

Gente

Esposa de ‘Bola 8′ confirmó su separación, tras 17 años juntos; expuso posible razón de su ruptura: “Tu no tienes derecho”

Gente

Omar Murillo y su esposa expusieron la razón por la que no tienen intimidad; generaron polémica

Gente

Video: La emotiva propuesta de matrimonio de Omar Murillo a Koral Costa en concierto de Nelson Velásquez

Omar Murillo y su esposa expusieron la razón por la que no tienen intimidad; generaron polémica

“Hay muchas personas especulando, primero, que mi esposo me dejó porque yo soy lesbiana y porque no me gustan los hombres. Segundo, que yo soy controladora, que mi esposo no me aguantó porque yo soy insoportable. Tercero, que nosotros teníamos un contrato firmado y que ya se acabó ese contrato”, mencionó frente a su comunidad.

Aclaró que, aunque en varias ocasiones ha destacado la belleza de algunas mujeres, esto no significa que no sea una mujer heterosexual ni que desee compartir su vida con otra mujer; simplemente disfruta admirar el trabajo que han realizado en sus carreras.

Video: La emotiva propuesta de matrimonio de Omar Murillo a Koral Costa en concierto de Nelson Velásquez

“Yo lo he dicho y lo sigo sosteniendo, mujer que me parece hermosa, me encanta y me parece linda, es Ana del Castillo, pero jamás he dicho que yo voy a tener una relación con una mujer y voy a convivir con ella, nunca lo he dicho. No soy controladora, soy la vieja más bacana del mundo y, por último, no tengo un contrato porque yo no pondría el amor por un papel; al amor lo tengo cuando lo siento”, finalizó.

Más de Gente

Yeison Jiménez habló sobre rumbo que tomará su vida.

Él era Yeison Jiménez: reconocido cantante falleció en accidente aéreo; esto se sabe

La pareja de famosos confirmó su divorcio.

¿Fue por su orientación sexual? Ex de Omar Murillo responde a rumores sobre su divorcio

La presentadora tomó importante decisión con su primer sueldo.

“Adopté”: Claudia Bahamón sorprendió a sus seguidores con inesperado secreto familiar

El creador de contenido habló del motivo de su hospitalización.

Preocupación por Yeferson Cossio: la verdad de su enfermedad cardíaca e intervención de urgencia

Sara Uribe

“No solo sé quitar maridos”: Sara Uribe y el contundente mensaje que envió a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Beatriz González, artista colombiana

Último adiós a la artista colombiana Beatriz González: revelan detalles de sus exequias en Bogotá

Dos participantes tuvieron que abandonar el reality del Canal Caracol.

‘Desafío Siglo XXI’: fecha y hora del regreso del ‘reality’ al Canal Caracol en 2026

Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes sorprendieron a joven que canta en las calles

Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes sorprendieron con emotivo gesto a una fanática que canta en la calle; la mujer rompió en llanto

Catalina Duque Abreu, señorita Colombia

Catalina Duque Abreu, más allá de la corona de Miss International 2025: “nunca fue un sueño ser reina”

Festival en Cartagena con 141 eventos confirmados que abarcan literatura, periodismo, artes visuales y geopolítica, el festival contará con invitados de lujo de todo el mundo.

Los invitados de lujo al Hay Festival y otras cinco noticias del espectáculo de la semana

Noticias Destacadas