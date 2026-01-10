¿Fue por su orientación sexual? Ex de Omar Murillo responde a rumores sobre su divorcio

En los primeros días de 2026, Koral Costa y Omar Murillo, una de las parejas más estables de la farándula colombiana, pusieron punto final a su relación, sorprendiendo a millones de seguidores que seguían su historia de amor, ya que constantemente compartían contenido juntos en redes sociales e incluso recibieron un alto nivel de atención durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde la creadora de contenido llegó a defender al actor tras fuertes críticas por parte de algunas de sus excompañeras.

Pese a que no dieron detalles sobre las razones que los llevaron a tomar caminos distintos, dejaron claro el respeto que existe entre ellos y el cariño con el que dieron cierre a su relación, pues, independientemente de los problemas que pudieron haber enfrentado, valoran las vivencias compartidas a lo largo del tiempo, ya que ambos impulsaron sus carreras y se brindaron apoyo en los momentos difíciles.

Ex de Omar Murillo lo apoyó en uno de sus momentos más complicados en 'La casa de los famosos Colombia'. Foto: Foto: Instagram @bola8actor

Por esta razón, tras la circulación de diversos chismes en redes sociales, Koral Costa se pronunció a través de su cuenta de Instagram y, con evidente molestia, quiso aclarar la información que se ha venido compartiendo, ya que no se siente cómoda con los datos incorrectos que se estarían replicando en internet.

Resaltó temas como las preferencias sexuales, el control e incluso la supuesta existencia de una relación falsa que, según algunos rumores, tendría como objetivo ganar visibilidad en redes sociales y generar protagonismo en medios de comunicación y programas de entretenimiento.

Omar Murillo y su esposa expusieron la razón por la que no tienen intimidad; generaron polémica

“Hay muchas personas especulando, primero, que mi esposo me dejó porque yo soy lesbiana y porque no me gustan los hombres. Segundo, que yo soy controladora, que mi esposo no me aguantó porque yo soy insoportable. Tercero, que nosotros teníamos un contrato firmado y que ya se acabó ese contrato”, mencionó frente a su comunidad.

Aclaró que, aunque en varias ocasiones ha destacado la belleza de algunas mujeres, esto no significa que no sea una mujer heterosexual ni que desee compartir su vida con otra mujer; simplemente disfruta admirar el trabajo que han realizado en sus carreras.

Video: La emotiva propuesta de matrimonio de Omar Murillo a Koral Costa en concierto de Nelson Velásquez

“Yo lo he dicho y lo sigo sosteniendo, mujer que me parece hermosa, me encanta y me parece linda, es Ana del Castillo, pero jamás he dicho que yo voy a tener una relación con una mujer y voy a convivir con ella, nunca lo he dicho. No soy controladora, soy la vieja más bacana del mundo y, por último, no tengo un contrato porque yo no pondría el amor por un papel; al amor lo tengo cuando lo siento”, finalizó.