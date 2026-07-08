Misterioso asesinato de tres hombres, entre ellos papá e hijo, que salieron de Itagüí a hacer un negocio y aparecieron baleados

Las autoridades están investigando los móviles de los atroces asesinatos de Elkin de Jesús Mena Rúa, de 62 años, su hijo Didier Esneíder Mena Calle, de 36 años, y de Fernando Estrada Gutiérrez, de 36 años, ocurridos en Antioquia.

Todo comenzó en el barrio Simón Bolívar, de Itagüí, de donde los tres hombres salieron el miércoles pasado a cumplir una cita de negocios en Santa Fe de Antioquia, municipio ubicado a una hora en auto desde Medellín.

Sin embargo, los tres fueron interceptados, cuando se movilizaban en un Renault Logan, por delincuentes en circunstancias que son indagadas por las autoridades.

El primer cuerpo fue hallado el pasado miércoles en la vereda La Urquita, del corregimiento San Sebastián de Palmitas, en Medellín, hecho que rompió una racha de 143 días sin homicidios en ese corregimiento del occidente de la ciudad.

Vista de Medellín Colombia desde las montañas circundantes. Foto: Getty Images

Delincuentes abandonaron allí a Elkin de Jesús con varios disparos en la cabeza. Aunque la causa del crimen aún es un misterio, las autoridades tienen como pista para seguir los antecedentes de Elkin de Jesús, por los delitos de tráfico de estupefacientes y falsedad en documento público, según reveló el diario El Colombiano.

Luego fue hallado el cadáver de su hijo, Didier Esneíder. Los restos del hombre fueron abandonados en la vereda El Tambo, a 25 minutos del casco urbano de San Pedro de los Milagros.

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Y finalmente fue encontrado el cuerpo de Mauricio Fernando, abandonado en la vereda San José, de Belmira. Su cadáver yacía en un vehículo.

Así como con Elkin de Jesús, las autoridades siguen la pista sobre el crimen en el pasado judicial de los asesinados, pues Mauricio Fernando tenía antecedentes por el delito de concierto para delinquir.

Aunque son varias las hipótesis que se tejen en cuanto a estos tres casos, encontrar justicia está en manos de las autoridades locales.

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