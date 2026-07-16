Elon Musk publicó un impactante mensaje que angustia a la NASA: “En unos días”

El esperado lanzamiento del cohete Starship no salió como estaba previsto. SpaceX canceló el despegue cuando el propulsor comenzaba la secuencia de encendido, luego de que varios motores no arrancaran correctamente.

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Tras el incidente, Elon Musk confirmó que la misión fue abortada de manera automática y aseguró que un nuevo intento podría realizarse en los próximos días, mientras la NASA sigue de cerca el desarrollo de este vehículo espacial por su importancia para futuros proyectos.

Elon Musk explicó por qué SpaceX canceló el lanzamiento

El incidente ocurrió durante el decimotercer vuelo de prueba de Starship, cuando el sistema detectó una anomalía en el encendido de los motores y activó la cancelación automática del lanzamiento.

A través de su cuenta en X, Elon Musk explicó lo sucedido con un mensaje en el que detalló el motivo de la decisión.

“Algunos de los motores no arrancaron, lo que provocó la interrupción automática del lanzamiento. Ahora se está descargando el combustible. Esperamos poder realizar el próximo intento de lanzamiento en unos días”.

Elon Musk confirmó que varios motores no arrancaron durante la secuencia de despegue. Foto: X - @elonmusk

Horas después, el empresario añadió que la compañía realizará cambios antes de volver a intentar el despegue.

“Para garantizar un buen vuelo, se retirarán y reemplazarán dos motores Raptor. Lo más probable es que el lanzamiento se produzca a principios de la próxima semana”.

Elon Musk anunció cambios técnicos para garantizar el próximo vuelo de Starship. Foto: X - @elonmusk

La sustitución de estos motores busca reducir cualquier riesgo antes del siguiente intento y garantizar que el sistema de propulsión funcione según lo previsto.

El vuelo marcaba un momento clave para SpaceX

El lanzamiento previsto para el jueves tenía un significado especial para la compañía, ya que se trataba del primer vuelo de Starship desde que SpaceX salió a bolsa en Wall Street en junio, mediante una oferta pública inicial considerada récord.

El vuelo marcaba el regreso de Starship tras la histórica salida a bolsa de SpaceX. Foto: AFP

La misión también representaba el decimotercer vuelo de prueba del cohete y buscaba continuar con la validación del modelo de tercera generación de Starship, cuya versión más reciente debutó durante una prueba realizada en mayo.

En aquella ocasión, la empresa logró demostrar buena parte de los nuevos diseños incorporados al vehículo, aunque el ensayo también dejó desafíos importantes.

Los cambios que realizó SpaceX antes del nuevo intento

Durante el vuelo de mayo se registraron inconvenientes en los motores del propulsor Super Heavy, lo que impidió completar un regreso de precisión y obligó a realizar un amerizaje en el Golfo de México.

Tras analizar esos resultados, la empresa aseguró que “se han realizado varias modificaciones en el hardware y el software para resolver los problemas observados en el vuelo anterior”.

Con estas mejoras, el objetivo del siguiente lanzamiento será completar toda la secuencia prevista: el despegue, el ascenso, la separación de etapas, la maniobra de retorno y el aterrizaje controlado del propulsor en altamar.

¿Por qué la NASA sigue con atención cada prueba de Starship?

Cada ensayo de Starship es observado con especial interés por la NASA, ya que el desarrollo del cohete tiene un papel estratégico en sus planes espaciales.

La agencia mantiene un contrato con SpaceX para desarrollar una versión modificada de Starship que funcione como sistema de alunizaje. Por ello, cada prueba aporta información clave sobre la confiabilidad del vehículo y su capacidad para cumplir futuras misiones.

La NASA sigue de cerca cada prueba de Starship por su importancia para futuras misiones. Foto: AFP

Aunque la cancelación del lanzamiento representa un contratiempo, el sistema automático de seguridad cumplió su función al detectar la anomalía antes del despegue. Ahora, con el reemplazo de dos motores Raptor y las inspecciones correspondientes, la compañía espera volver a intentar el lanzamiento a principios de la próxima semana.

*Con información de AFP.