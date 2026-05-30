El pequeño punto rojo que desconcertó a la ciencia: sus rasgos “imposibles” rompen los cálculos de la NASA

Lo que parecía ser un simple punto en las profundidades del espacio ha terminado por poner de cabeza lo que los astrónomos creían saber. Gracias al Telescopio James Webb, la NASA detectó un objeto bautizado como Abell2744-QSO1, un pequeño punto rojo que, a pesar de su apariencia insignificante, oculta una naturaleza que los científicos califican de “imposible”.

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Un gigante que no debería caber en su hogar

La mayor sorpresa para los expertos no fue solo encontrar este objeto, sino notar que rompe las reglas de proporción del universo. Normalmente, las galaxias son mucho más grandes que los agujeros negros que albergan en su centro; sin embargo, en este caso, el agujero negro es un auténtico “monstruo” con una masa 50 millones de veces superior a la de nuestro Sol.

“A diferencia de los agujeros negros supermasivos en galaxias cercanas, que constituyen solo una pequeña fracción de la masa total de su galaxia anfitriona, el agujero negro de QSO1 contiene al menos el doble de masa que el material galáctico que lo rodea”, aclara la NASA.

Detrás del pequeño punto rojo hallado por el James Webb se esconde uno de los objetos más extraños del universo. Foto: Imagen: NASA, ESA, CSA, Lukas Furtak (Universidad Ben-Gurion); Procesamiento de imagen: Alyssa Pagan (STScI)

Lo que realmente desconcertó a la comunidad científica es que este agujero negro tiene, como mínimo, el doble de peso que toda la galaxia que lo rodea. Es como encontrar un motor que pesa el doble que el coche entero, un fenómeno que desafía por completo las teorías actuales sobre cómo se forman las galaxias y sus centros gravitatorios.

Un vistazo a la infancia del universo

Este punto rojo no solo es extraño por su peso, sino por su edad. Los datos revelan que su luz ha viajado durante miles de millones de años, mostrándonos cómo era el espacio apenas 700 millones de años después del Big Bang. En ese entonces, el universo era apenas un “bebé” con el 5 % de su edad actual.

Encontrar algo tan masivo y desarrollado en una etapa tan temprana de la historia cósmica es un rompecabezas para la NASA, ya que no se explica cómo pudo crecer tanto en tan poco tiempo.

¿Por qué brilla con ese color rojo intenso?

A diferencia de otros objetos espaciales, este cuásar —un tipo de objeto extremadamente brillante y lejano— destaca por un tono carmesí muy particular. Los científicos explican que esto se debe al corrimiento al rojo, un efecto físico donde la luz se estira y cambia de color hacia el rojo mientras el objeto se aleja de nosotros a grandes velocidades a través del espacio en expansión.

El intenso color rojo de este cuásar sería causado por un fenómeno cósmico conocido como “corrimiento al rojo”. Foto: Europa Press

Además, el James Webb detectó que este “punto” tiene unos 1,300 años luz de ancho y está compuesto principalmente por nubes de gases básicos como hidrógeno y helio.

Este hallazgo, ubicado en lo que los científicos llaman el “Cúmulo de Pandora”, se ha convertido en una pieza fundamental. Resolver el enigma de este pequeño punto rojo podría ser, finalmente, la clave para comprender de dónde venimos y cómo se encendieron las primeras luces del universo.