La SIC da a conocer la nueva información sobre la solicitud de integración empresarial entre Ecopetrol S. A. y Grenergy Renovables S. A.

La entidad es la encargada de autorizar el proceso solicitado por los grupos empresariales.

Manuel Santiago Sánchez González

21 de enero de 2026, 8:53 p. m.
La SIC dio a conocer mayor información sobre la solicitud de integración. Foto: Cortesía - Presidencia de la República

Por medio de un nuevo comunicado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio a conocer nueva información sobre la solicitud de integración entre Ecopetrol S.A. y Grenergy Renovables S.A.

Renovarán junta directiva de Ecopetrol: convocan a nueva asamblea extraordinaria de accionistas

A finales del año 2025 se conoció la intención de Ecopetrol de adquirir las acciones de las sociedades Buenavista Solar. Dada la magnitud de la operación, el trámite debe ser aprobado por la SIC, la cual destaco los alcances y los proyectos que se planean realizar por medio de las inversiones descritas.

“Las intervinientes manifestaron que el trámite involucra el análisis de la operación que se proyecta realizar, la cual consiste en la adquisición por parte de Ecopetrol [RESERVADO] de las acciones de las sociedades Buenavista Solar S. A. S. E. S. P.; Centro Solar S. A. S. E. S. P.; GR Parque Solar Sol del Mar II S. A. S. E. S. P.; GR Parque Solar Asturias S. A. S. E. S. P.; GR Parque Solar La Paz S. A. S.; GR Parque Solar Tolú S. A. S. E. S. P.; y GR Parque Sol de Zawady S. A. S. E. S. P., cuyo titular es la sociedad Grenergy Renovables S. A.”, señaló la SIC.

En otro aparte del comunicado se indica que, en el marco de la autorización que está en marcha, se destaca que Ecopetrol destinará estos proyectos a la autogeneración remota, es decir, al consumo propio de la compañía.

“Dado que los proyectos citados serán destinados a autogeneración remota, es decir, para el consumo propio de Ecopetrol, la operación proyectada no consiste en una integración que genere efectos horizontales y/o verticales que puedan afectar el mercado, como ha sido reconocido por esa Superintendencia en casos similares”, puntualiza la SIC.

Ecopetrol, bajo la lupa de la Contraloría: hallazgos fiscales por $ 86.054 millones, tras anomalías en dos contratos

La entidad señala además que, por medio de los canales de comunicación con los que cuenta, se invita a los interesados que lo consideren oportuno a suministrar información que aporte elementos de utilidad para el análisis de la operación proyectada, dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la fecha de publicación en la página web.

ECOPETROL
Ecopetrol es una de las empresas involucradas en el proceso de integración. Foto: Semana / Getty Images

Cabe destacar que, al momento de realizar la solicitud, se entregó la información necesaria requerida por la Superintendencia para evaluar y ejecutar la autorización solicitada.

De manera adicional, a través de la SIC se pueden consultar las medidas necesarias para este tipo de integraciones y las respuestas oficiales que se darán a las solicitudes presentadas por las compañías involucradas.

Por último, por medio del radicado se pueden conocer las actualizaciones de la solicitud y los comentarios de la SIC frente al proceso descrito.

