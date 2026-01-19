Economía

César Eduardo Loza, nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol, destacó que “vender el Permian es impactar su estabilidad”

Ecopetrol cuenta con diversos proyectos exploratorios en la región, los cuales buscan asegurar las reservas del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

19 de enero de 2026, 11:18 p. m.
Asamblea general de accionistas de Ecopetrol.
Asamblea general de accionistas de Ecopetrol. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En los últimos días, el país conoció la noticia de la elección de César Eduardo Loza como el octavo miembro de la junta directiva de Ecopetrol. El empleado del grupo petrolero fue escogido con el 30% del respaldo de los trabajadores.

Ecopetrol, bajo la lupa de la Contraloría: hallazgos fiscales por $ 86.054 millones, tras anomalías en dos contratos

Hay que destacar que es la primera vez que un trabajador de la empresa logra llegar a uno de los puestos de la junta directiva de la entidad, en los cuales se deciden las principales medidas del conglomerado. Junto a esto, Loza tuvo que renunciar a la presidencia de la Unión Sindical Obrera (USO) para poder aceptar su designación.

En una entrevista con el Diario La República, Loza respondió a algunas de las inquietudes que se tienen alrededor del funcionamiento de Ecopetrol, los procesos que desarrollan en el país y los proyectos a nivel regional.

Una de las principales aristas que respondió giró en torno a la venta del Permian. Hay que destacar que, en días pasados, el mandatario Gustavo Petro señaló que la misma se daría por una baja rentabilidad y no como una medida política.

Empresas

Bogotá será sede de Expoleather 2026, la feria nacional e internacional de calzado. Conozca todos los detalles

Empresas

Avianca aseguró que se presentaron más de 500 incidentes con pasajeros problemáticos en 2025: hicieron llamado

Empresas

Ecopetrol, bajo la lupa de la Contraloría: hallazgos fiscales por $ 86.054 millones, tras anomalías en dos contratos

Empresas

Así va la competencia por las tarjetas de crédito en el país. Estos son los bancos con más plásticos

Empresas

Local de Almacenes Éxito en Multiplaza fue clausurado: esto es lo que se sabe hasta el momento

Empresas

Supersociedades someterá al Deportivo Pereira a control tras dura crisis financiera: esto es lo que viene para el equipo

Empresas

Elegido nuevo miembro de la junta directiva de Ecopetrol: es representante de los trabajadores y presidente de la USO

Confidenciales

Presidente de Ecopetrol denuncia suplantación de identidad y pide ignorar mensajes de cuenta falsa

Mejor Colombia

¿Cómo funciona el proyecto de hidrógeno verde que cambiará la Refinería de Cartagena?

Mejor Colombia

Más de 43 mil paneles conforman esta granja solar impulsada por Ecopetrol. ¿Dónde queda?

César Loza
Nuevo miembro de la junta directiva de Ecopetrol. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“La salida de Ecopetrol del Permian responde a baja rentabilidad, no a política”, destacó Petro en el marco del Plenario Sindical Nacional de la Unión Sindical Obrera (USO).

Por su parte, Loza destacó los efectos negativos que se podrían generar con la medida y la afectación a las finanzas y a las reservas de Ecopetrol.

“Esa intención la detuvo el Gobierno precisamente a raíz de lo manifestado, en ese momento, por parte del sindicato, pues nos opusimos vehementemente a esa decisión y con razones técnicas argumentadas: vender el Permian es quitarle el 10% de las reservas a Ecopetrol, que son 189 millones de barriles; es sustraerle el 15% de la producción equivalente, que son 115.000 barriles al día; y es impactar negativamente su estabilidad financiera. Esa determinación del sindicato de no apoyar la venta del Permian será la misma decisión que iremos a defender en la junta directiva”, señaló Loza al medio citado.

La USO el mayor sindicato de Ecopetrol le insiste al presidente Petro que no venda el Permian.
La USO el mayor sindicato de Ecopetrol le insiste al presidente Petro que no venda el Permian. Foto: 1. Presidencia / Adobe Stock 2. Archivo particular

En otro aparte de la entrevista, el nuevo integrante de la junta directiva se refirió a las expectativas que tienen los trabajadores de la empresa, los cuales apoyaron su llegada al nuevo cargo.

Presidente de Ecopetrol denuncia suplantación de identidad y pide ignorar mensajes de cuenta falsa

“La primera expectativa de los trabajadores es preservar nuestro empleo y derechos, y para que eso ocurra hay que defender la empresa. Ecopetrol debe US$30.000 millones y vale un poco más de US$18.000 millones, entonces tiene que hacer buenos negocios, buenas inversiones para poder tener la estabilidad económica que se requiere”, complementó Loza al Diario La República.

Más de Empresas

César Loza

César Eduardo Loza, nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol, destacó que “vender el Permian es impactar su estabilidad”

El barrio Restrepo es una cuna del calzado y la marroquinería

Bogotá será sede de Expoleather 2026, la feria nacional e internacional de calzado. Conozca todos los detalles

Avión de Avianca Airline visto en el Aeropuerto Internacional de Cancún, el 6 de diciembre de 2023, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, México. (Foto de Artur Widak/NurPhoto vía Getty Images)

Avianca aseguró que se presentaron más de 500 incidentes con pasajeros problemáticos en 2025: hicieron llamado

La estructura financiera de Ecopetrol ha sido sólida. Fue una de las pocas petroleras en el mundo que en pandemia dio utilidades, a pesar de la caída de los precios y del alto nivel de inventarios en el planeta.

Ecopetrol, bajo la lupa de la Contraloría: hallazgos fiscales por $ 86.054 millones, tras anomalías en dos contratos

La tarjeta de crédito más codiciada de Colombia: la Black.

Así va la competencia por las tarjetas de crédito en el país. Estos son los bancos con más plásticos

SUPERMERCADOS

Local de Almacenes Éxito en Multiplaza fue clausurado: esto es lo que se sabe hasta el momento

El Deportivo Pereira vive una crisis institucional tras las denuncias por incumplimientos de pagos y aportes de seguridad social a sus jugadores.

Supersociedades someterá al Deportivo Pereira a control tras dura crisis financiera: esto es lo que viene para el equipo

César loza Presidente de la USO

Elegido nuevo miembro de la junta directiva de Ecopetrol: es representante de los trabajadores y presidente de la USO

Marcela Meléndez

Marcela Meléndez designada nueva directora ejecutiva de Fedesarrollo

Ley permite despido de empleados enfermos en Colombia en estos casos: ¿Qué deben saber?.

¿Pueden despedirlo de su trabajo por el aumento al salario mínimo? MinTrabajo se pronunció en SEMANA

Noticias Destacadas