César Eduardo Loza, nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol, destacó que “vender el Permian es impactar su estabilidad”

En los últimos días, el país conoció la noticia de la elección de César Eduardo Loza como el octavo miembro de la junta directiva de Ecopetrol. El empleado del grupo petrolero fue escogido con el 30% del respaldo de los trabajadores.

Hay que destacar que es la primera vez que un trabajador de la empresa logra llegar a uno de los puestos de la junta directiva de la entidad, en los cuales se deciden las principales medidas del conglomerado. Junto a esto, Loza tuvo que renunciar a la presidencia de la Unión Sindical Obrera (USO) para poder aceptar su designación.

¡Histórico! Los trabajadores y trabajadoras de Ecopetrol eligieron, por primera vez, a su representante para la Junta Directiva.



Con más de 6.000 votos en un proceso transparente, el postulado al renglón 7.° es César…

En una entrevista con el Diario La República, Loza respondió a algunas de las inquietudes que se tienen alrededor del funcionamiento de Ecopetrol, los procesos que desarrollan en el país y los proyectos a nivel regional.

Una de las principales aristas que respondió giró en torno a la venta del Permian. Hay que destacar que, en días pasados, el mandatario Gustavo Petro señaló que la misma se daría por una baja rentabilidad y no como una medida política.

“La salida de Ecopetrol del Permian responde a baja rentabilidad, no a política”, destacó Petro en el marco del Plenario Sindical Nacional de la Unión Sindical Obrera (USO).

Por su parte, Loza destacó los efectos negativos que se podrían generar con la medida y la afectación a las finanzas y a las reservas de Ecopetrol.

“Esa intención la detuvo el Gobierno precisamente a raíz de lo manifestado, en ese momento, por parte del sindicato, pues nos opusimos vehementemente a esa decisión y con razones técnicas argumentadas: vender el Permian es quitarle el 10% de las reservas a Ecopetrol, que son 189 millones de barriles; es sustraerle el 15% de la producción equivalente, que son 115.000 barriles al día; y es impactar negativamente su estabilidad financiera. Esa determinación del sindicato de no apoyar la venta del Permian será la misma decisión que iremos a defender en la junta directiva”, señaló Loza al medio citado.

En otro aparte de la entrevista, el nuevo integrante de la junta directiva se refirió a las expectativas que tienen los trabajadores de la empresa, los cuales apoyaron su llegada al nuevo cargo.

“La primera expectativa de los trabajadores es preservar nuestro empleo y derechos, y para que eso ocurra hay que defender la empresa. Ecopetrol debe US$30.000 millones y vale un poco más de US$18.000 millones, entonces tiene que hacer buenos negocios, buenas inversiones para poder tener la estabilidad económica que se requiere”, complementó Loza al Diario La República.