Elegido nuevo miembro de la junta directiva de Ecopetrol: es representante de los trabajadores y presidente de la USO

La petrolera reveló la decisión de los trabajadores.

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 4:06 p. m.
César Loza, presidente de la USO, ahora hará parte de la junta directiva de Ecopetrol.
César Loza, presidente de la USO, ahora hará parte de la junta directiva de Ecopetrol. Foto: guillermo torres-semana

En la mañana de este 16 de enero, Ecopetrol informó a través de un comunicado los resultados del proceso de la votación por parte de trabajadores para la postulación de los candidatos a la Junta Directiva de Ecopetrol.

De acuerdo con la información, eligieron a César Eduardo Loza Arenas como nuevo miembro de la Junta. Es importante recordar que Loza ha fungido desde hace un buen tiempo como presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), que es el principal sindicato de trabajadores de Ecopetrol.

ECOPETROL
Este es el nuevo cambio en la Junta Directiva. Foto: Semana / Getty Images

Es importante recordar que el proceso culminó el 15 de enero de 2026 y, de acuerdo a los datos, la participación fue de 1.724 votos a su favor. Es decir, 28,6% del total, lo que superó a los demás aspirantes al cargo. El total de votos para los candidatos fue de 6.026 y de 3.739 abstenciones. La votación fue cerrada a las 4:30 pm del pasado 15 de enero.

Loza hace parte de una mesa de 16 candidatos que se disputaron una importante silla en la compañía petrolera. Además, es representante de miles de trabajadores de la empresa.

Tras esta situación, el sindicato celebró este hecho y aseguró que “sin precedente alguno en la empresa más importante de los colombianos, después de 74 años de haber sido creada por la lucha de los trabajadores”, precisó el sindicato.

César Loza
El presidente de la USO, César Loza Arenas, es ahora parte de la Junta Directiva de Ecopetrol. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Además de ello, la USO agradeció al presidente Gustavo Petro, por “haber permitido que las personas que engrandecen a Ecopetrol, los trabajadores (as) puedan tener voz y voto en la máxima instancia de dirección de la empresa”, indicó.

La elección de César Loza marca un punto en la historia de la petrolera, dado que es la primera vez que los trabajadores eligen directamente a un representante para que integre la Junta.

“Las trabajadoras y los trabajadores me han otorgado el honor y la gran responsabilidad de representarlos en la Junta Directiva de Ecopetrol”, comentó Loza a través de su cuenta oficial en X.

La estructura financiera de Ecopetrol ha sido sólida. Fue una de las pocas petroleras en el mundo que en pandemia dio utilidades, a pesar de la caída de los precios y del alto nivel de inventarios en el planeta.
La elección de Loza es una decisión histórica para la compañía. Foto: guillermo torres-semana

