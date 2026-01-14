Confidencial

Presidente de Ecopetrol denuncia suplantación de identidad y pide ignorar mensajes de cuenta falsa

El objetivo de los delincuentes sería obtener información sensible y realizar gestiones que no contaban con ningún tipo de autorización.

Redacción Confidenciales
14 de enero de 2026, 7:17 p. m.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, instauró una denuncia por suplantación de identidad ante la Fiscalía General de la Nación luego de que un número telefónico fuera utilizado de manera fraudulenta para adelantar supuestos trámites y solicitudes de información dirigidas a altos ejecutivos de la petrolera.

De acuerdo con la denuncia pública, que fue anunciada por Roa en su cuenta de X, las comunicaciones irregulares se habrían realizado desde el número +57 3180295259, con el objetivo de obtener información sensible y realizar gestiones que no contaban con ningún tipo de autorización.

El alto funcionario fue enfático en señalar que no ha solicitado ni autorizado trámites, ni ha impartido instrucciones para el envío de información a través de mensajes de texto o aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, y mucho menos en asuntos que puedan comprometer los intereses de la compañía petrolera o de sus filiales.

La situación fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes debido a los riesgos que este tipo de prácticas representan para la seguridad corporativa, así como para la integridad de la información estratégica de una de las empresas más importantes del país. En ese sentido, se hizo un llamado a directivos, funcionarios y terceros relacionados para hacer caso omiso de cualquier comunicación emitida en su nombre desde ese número telefónico.

El denunciante confirmó que ya se dio traslado formal del caso a las autoridades, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se establezcan responsabilidades penales por los hechos.

