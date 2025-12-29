Ecopetrol: la gran apuesta está en las regiones. Más de 200 proyectos que están cambiando vidas

En un país marcado por desafíos sociales, la inversión en proyectos que generan bienestar para las comunidades se ha convertido en un eje clave para avanzar en desarrollo y equidad. En este escenario, Ecopetrol se consolida como uno de los principales agentes de transformación territorial. Entre 2023 y 2025, sus proyectos beneficiaron a más de 1,5 millones de habitantes, con un portafolio de más de 200 iniciativas y una inversión que supera los 1,13 billones de pesos. Estos proyectos se desarrollan en 18 departamentos y más de 53 municipios, y buscan avanzar en el cierre de brechas históricas de desigualdad para generar impactos reales en las comunidades.

Los más de 200 proyectos se materializan en iniciativas que abarcan infraestructura, educación, salud, emprendimiento y servicios públicos, todos con enfoque diferencial de género y étnico. A esto se suman proyectos de transición energética justa, un frente que crece con 20 iniciativas en ejecución y planeación por más de 75.800 millones de pesos y que beneficiará a 416.458 personas en 14 municipios de seis departamentos.

Cada inversión se distribuye en líneas estratégicas que atienden necesidades prioritarias. En infraestructura pública, por ejemplo, se ejecutaron obras de construcción y mejoramiento de espacios comunitarios que benefician a 451.708 personas, con una inversión que supera los 843.000 millones de pesos. Además, en educación, salud y deporte se impulsan programas que amplían el acceso a oportunidades y fortalecen el desarrollo integral con 60.298 beneficiarios en salud, 414.916 en educación y una inversión de más de 340.000 millones de pesos en estos frentes.

El impulso a los proyectos productivos ha sido otro de los más importantes. “Buscamos dinamizar las economías rurales. Por eso la apuesta se concentra en el desarrollo rural inclusivo, con 42.954 beneficiarios y una inversión de 459.500 millones de pesos orientada a ampliar oportunidades productivas y mejorar la calidad de vida”, aseguró el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán. A esto se suma el fortalecimiento institucional y comunitario, a través del cual 170.613 personas recibieron apoyo para fortalecer habilidades y afrontar desafíos de manera efectiva, gracias a una inversión de 109.860 millones de pesos.

El acceso a servicios públicos constituye otro frente clave. Los proyectos ejecutados han beneficiado a cerca de 100.000 personas con conexiones de gas domiciliario y 15.851 con energía. La inversión asciende a 659.300 millones de pesos. Otro frente de gran importancia, como es el impulso al emprendimiento y al desarrollo empresarial, ha llegado a 15.099 beneficiarios, con una inversión de 66.430 millones de pesos.

Soluciones renovables

Una de las apuestas más innovadoras consiste en la creación de 18 Comunidades Energéticas registradas ante el Ministerio de Minas y Energía, las cuales representan soluciones de energía renovable para más de 16.000 beneficiarios, con una inversión aproximada de 41.000 millones de pesos. Se destaca la Planta de Procesamiento de Agua Potable de Manzana, la comunidad energética más grande del país, que asegura agua potable a más de 13.000 personas.

Así mismo el Proyecto Gas Social ya está presente en 20 departamentos, con una inversión acumulada de 78.700 millones de pesos, más de 100.000 conexiones físicas, una reducción estimada de 30.000 toneladas de leña y mitigación de cerca de 47.000 toneladas de CO2. Además, en protección del medio ambiente, la compañía reporta una reducción de 2,25 millones de toneladas de CO2, equivalente al 82 por ciento de reutilización de agua, más de 40.000 millones de pesos en inversión para conservación, gestión de 20 ecoreservas y protección de 15 especies silvestres.

Obras por Impuestos

Desde la creación del mecanismo de Obras por Impuestos, el Grupo Ecopetrol se ha consolidado como el actor líder con mayor número de proyectos asignados, posicionándose como aliado estratégico del Estado para el desarrollo territorial sostenible. A la fecha, se ha vinculado con 157 proyectos por más de 1,42 billones de pesos, con impactos positivos para cerca de tres millones de personas en los territorios más afectados por el conflicto armado.

Estas inversiones fortalecieron la presencia institucional en regiones históricamente excluidas, impulsaron economías locales, generaron empleo y promovieron equidad e inclusión. Por ejemplo, la rehabilitación de la vía Flor Amarillo – Pueblo Sucio, en Tame, Arauca, transformó la vida de 3.390 personas mediante la intervención de 8,1 kilómetros con estructuras hidráulicas, muros de contención y señalización. “Comunidades que antes permanecían aisladas ahora acceden a educación, mercados y conectividad vial”, señaló el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

Durante 2024, en alianza con el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), se estructuraron 16 proyectos solares fotovoltaicos en 9 departamentos, que beneficiarán a 14.541 personas y permitirán la creación de 37 comunidades energéticas. Además, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, Ecopetrol lidera 79 proyectos de dotaciones escolares por 467.000 millones de pesos, que amplían oportunidades para más de 719.000 estudiantes y fortalecen 5.280 instituciones educativas.

