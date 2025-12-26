Ecopetrol invierte en agua, gas y energía para dignificar la vida de las comunidades y acelerar el desarrollo territorial

En Colombia, 1,6 millones de hogares aún cocinan con leña y más de cinco millones de personas no tienen acceso a agua potable. La carencia de servicios públicos básicos como agua, energía y gas profundiza las condiciones de vulnerabilidad, con impactos directos en la salud, especialmente en niños y mujeres, al aumentar la incidencia de enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Más allá de una necesidad técnica, el acceso a estos servicios es un factor determinante para la dignidad humana, la calidad de vida y el desarrollo social, al liberar tiempo para la educación, el trabajo y el cuidado familiar.

Con la premisa de que el agua es un derecho fundamental, Ecopetrol impulsa alianzas estratégicas y brinda acompañamiento técnico a los municipios para ampliar la cobertura de los servicios públicos. En 2025, estas acciones permitieron beneficiar a más de un millón de personas con soluciones de acceso a agua potable y saneamiento básico, una de las inversiones sociales de mayor impacto territorial en el país.

Uno de los casos más representativos se encuentra en La Guajira, donde Ecopetrol entregó un módulo de abastecimiento y potabilización de agua en Manzana, Manaure, junto con seis puntos de suministro adicionales. Esta infraestructura beneficia a 82 comunidades Wayúu, impacta a más de 13 mil personas e incorpora paneles solares, lo que le permitió ser reconocida como comunidad energética.

En el Meta, la empresa ejecutó un programa para ampliar y optimizar plantas de tratamiento de agua potable en zonas urbanas y rurales. A la fecha, se han entregado tres soluciones en los centros poblados de Altamira y Alto Pompeya (Puerto López y Villavicencio) y en la cabecera municipal de Guamal, lo que garantiza acceso al agua potable a cerca de 14 mil personas.

En La Guajira, el proyecto también incluyó la instalación de paneles solares. Foto: Ecopetrol - API

En Norte de Santander, Ecopetrol habilitó infraestructura complementaria del Acueducto Metropolitano de Cúcuta, lo que aumentó en 1,0 m³/s la capacidad de tratamiento de la Planta El Pórtico. Durante 2025 también se iniciaron cuatro nuevos proyectos en Puerto Wilches (Santander), Aipe (Huila), Uribia (La Guajira) y Cartagena (Bolívar), con los que se beneficiará a 13 mil habitantes, en su mayoría de zonas rurales.

A esto se suma el mejoramiento de la captación del acueducto de Ipiales, liderado por la filial del Grupo Ecopetrol, Cenit, que impactará a más de 45 mil personas. Con estas iniciativas, Ecopetrol proyecta que 1,6 millones de personas cuenten con mejores condiciones de acceso a agua y saneamiento básico al año 2040.

En materia de gas combustible, la empresa se fijó como meta conectar 300 mil nuevos hogares de estratos 1 y 2 al año 2040. A la fecha, el programa registra 108 mil 483 hogares conectados, lo que equivale a un avance del 36,1 %. Los principales resultados se concentran en Arauca (2.975 hogares en la capital y 800 en Saravena), Meta (1.092 en Guamal y 530 en Villavicencio), Huila (155 hogares en La Plata, Garzón y Gigante), Atlántico (8.000 hogares en 18 municipios) y La Guajira (3.000 hogares en nueve municipios).

Actualmente, se ejecutan seis proyectos adicionales en Carmen de Chucurí (Santander), Yopal (Casanare), seis municipios de Bolívar, Neiva y Tello (Huila), y Saravena y Tame (Arauca), que permitirán conectar 10 mil 492 nuevos hogares.

Para las comunidades, el impacto es tangible. Fanny Siachica, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Salinas en Saravena, lo resume así: “Antes sufríamos porque debíamos traer la leña lloviera o no; hoy conseguirla es más difícil por la tala de árboles. Con el gas nos ha ido muy bien, ha sido excelente”.

En energía eléctrica, Ecopetrol puso en marcha 22 proyectos con soluciones solares fotovoltaicas individuales, orientadas a zonas rurales de difícil acceso y afectadas por el conflicto armado. Estas iniciativas beneficiarán a 21 mil 179 personas. A la fecha, 5 mil 315 personas ya cuentan con servicio en municipios de Putumayo, Casanare y La Guajira, mientras que los proyectos en ejecución permitirán llegar a 15 mil 864 personas adicionales en 337 veredas de departamentos como Cauca, Cesar, Tolima, Córdoba, Nariño, Arauca, Santander y Meta.

Entre los proyectos destacados se encuentran Puerto Wilches (Santander), con soluciones para 1.400 personas, y Cubarral (Meta), con cobertura para 632 personas.

Este conjunto de iniciativas recibió en 2025 el reconocimiento como buena práctica en desarrollo sostenible por parte del Pacto Global de Naciones Unidas, lo que ratifica que la articulación entre empresa, Estado y comunidades impulsa modelos eficaces, sostenibles y con enfoque territorial. Una apuesta que reduce brechas, disminuye la pobreza y amplía las oportunidades de desarrollo económico y social en las regiones.

*Contenido elaborado con el apoyo de Ecopetrol.