Con cacao premiado en Europa, los Llanos Orientales impulsan un giro histórico para el campo

Vincular las comunidades rurales a mercados formales, fortalecer sus capacidades productivas y promover el uso sostenible de los recursos naturales son ejes centrales de la línea de inversión social de Desarrollo Rural Inclusivo de Ecopetrol. Bajo este enfoque, la compañía impulsa alianzas estratégicas que buscan generar valor en el territorio y dinamizar economías locales en regiones clave como los Llanos Orientales.

Formar talento para transformar regiones: una apuesta de largo plazo en educación superior

Uno de los hitos recientes es la consolidación del nuevo convenio entre Ecopetrol y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que desde 2023 desarrolla la segunda fase de la Red de Abastecimiento de Alimentos del Meta (RED). Esta alianza amplió su cobertura a los municipios de Cubarral y Puerto Gaitán, que se sumaron a Acacias, Castilla La Nueva, Guamal y Villavicencio, con el objetivo de fortalecer capacidades logísticas y comerciales, promover la transformación de productos, facilitar el acceso a mercados especializados y avanzar en procesos de bancarización y financiación para productores rurales.

En alianza con la FAO, este programa de Ecopetrol fortalece las cadenas productivas del cacao. Foto: Ecopetrol - API

La iniciativa prioriza cadenas de valor sensibles al género, impulsa el uso sostenible de los recursos bajo principios de economía circular y promueve el desarrollo de procesos agroindustriales rurales que generen valor agregado en el territorio. Además, fortalece alianzas territoriales y consolida el modelo empresarial, logístico y comercial de la Red de Abastecimiento de Alimentos del Meta.

A diciembre de 2025 los resultados reflejan el alcance del programa: más de 3.000 familias participan en actividades de inversión y capacitación, de las cuales el 51 % están lideradas por mujeres. Además, se han apoyado 35 organizaciones de agricultura familiar, con 60 % de representación legal femenina, y 60 jóvenes participan en procesos de complementariedad generacional, y conformaron la organización Agroinnova.

El fortalecimiento de la infraestructura productiva es otro componente clave: 14 agroindustrias rurales reciben apoyo, cinco fueron construidas y entregadas en 2025 y nueve se encuentran en construcción para 2026. Siete de estas, además, cuentan con soluciones de energía fotovoltaica, con una capacidad de 49,2 kWh/día. A ello se suman 21 registros Invima para productos transformados, 21 atractivos agroturísticos priorizados bajo un enfoque de turismo regenerativo, 1.878 hectáreas de sistemas productivos intervenidos, 5.735 visitas de asistencia técnica y la siembra de 6.204 árboles.

Durante este año, Ecopetrol y la FAO avanzaron en la implementación de la Red Agroalimentaria de Casanare (Red Agro Casanare), una estrategia orientada a fortalecer sistemas agroalimentarios sostenibles en los municipios de Yopal, Tauramena y Aguazul. El proyecto busca mejorar la competitividad agropecuaria, fomentar la innovación y consolidar un modelo de gobernanza participativa que articule productores, instituciones y actores locales.

Modelos productivos sostenibles y más competitivos

Como parte de esta visión integral de desarrollo rural, Ecopetrol también impulsa alianzas orientadas a cadenas productivas específicas. Una de las más representativas es Agroemprende Cacao, desarrollada junto con el Gobierno de Canadá y Socodevi, que fortalece la cadena de valor del cacao en once municipios del Meta. El programa vincula a 1.000 familias campesinas, establece y renueva 1.000 hectáreas de cacao, y fortalece la poscosecha y comercialización mediante 300 unidades en finca, diez centrales comunitarias, siete puntos de compra y dos centros de acopio regionales.

La iniciativa prioriza cadenas de valor sensibles al género, impulsa el uso sostenible de los recursos bajo principios de economía circular y promueve el desarrollo de procesos agroindustriales rurales que generen valor agregado en el territorio. Foto: Ecopetrol - API

La formación ha sido un pilar del proceso: 1.800 habitantes rurales recibieron capacitación a través de 251 escuelas de campo. En el presente año, 69 fincas obtuvieron certificación orgánica, 30 de ellas lideradas por mujeres, y el programa acumuló 17 premios nacionales e internacionales, incluido el Cacao of Excellence Gold Award otorgado el 8 de febrero de 2024 en los Países Bajos. Así mismo, durante el Concurso Nacional Cacao de Oro, este mismo año, las asociaciones Acaprocastilla y Coopasopadra obtuvieron los premios de plata y bronce, respectivamente. Estos logros consolidan al cacao como una apuesta estratégica del desarrollo rural inclusivo en el Meta.

Para Ecopetrol, las experiencias vividas en Meta y Casanare demuestran que cuando el sector empresarial, la cooperación internacional y las comunidades rurales caminan juntas, es posible sembrar futuro. Así, esta articulación da vida a modelos productivos sostenibles y competitivos, profundamente arraigados al territorio, que no solo fortalecen el campo, sino que transforman realidades.

*Contenido elaborado con el apoyo de Ecopetrol.