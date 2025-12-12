Las cinco tendencias que marcarán el 2026 en salud sexual masculina: “Estamos entrando en una nueva etapa”

Cada fin de año vuelve a abrir la discusión sobre la salud, el cuerpo y la sexualidad. En ese contexto, se reunieron médicos de Colombia, Ecuador, México y España para identificar las tendencias que influirán en la salud sexual masculina en 2026 y que integrarán su Guía Masculina.

Luis Alberto Barón, gerente general de Boston Medical Colombia, señaló que “estamos entrando en una etapa en la que la salud sexual se reconoce como parte esencial de nuestra salud; estas tendencias reflejan cómo están cambiando la medicina, la innovación y la conversación sobre salud sexual, y qué decisiones pueden tomar los hombres con información confiable”.

La primera tendencia es el llamado “apagón de porno”, un enfoque que busca hablar con naturalidad sobre la relación entre el consumo de pornografía y las disfunciones sexuales, a medida que se entiende mejor su incidencia en el desempeño, según el doctor Edison Pazmiño, de Ecuador.

La segunda apunta a la rehabilitación del piso pélvico, que dejará de asociarse solo a la incontinencia para convertirse en un apoyo en el tratamiento de la disfunción eréctil y la eyaculación precoz, de acuerdo con la doctora Gloria Villa, de Colombia.

La medicina de precisión y la genómica sexual conforman la tercera línea. El doctor Juan Manuel Martínez explicó que la investigación genética empieza a mostrar por qué algunos tratamientos no funcionan igual en todos los pacientes, lo que abre la puerta a terapias basadas en el perfil genético.

La salud sexual masculina es un tema del que cada vez se habla más. (Imagen de referencia) | Foto: Getty Images/iStockphoto

En cuarto lugar, está la medicina regenerativa, centrada en recuperar la función natural del cuerpo con alternativas como el plasma rico en plaquetas y las células madre. Los doctores José Gerardo Flores Fernández e Ignacio Fernández señalaron que nuevos estudios, incluido un ensayo clínico en España, fortalecerán la evidencia disponible.

Finalmente, los especialistas destacaron la educación digital como herramienta frente a la desinformación. El doctor Juan de Dios González Aquino afirmó que, en un entorno saturado de información e inteligencia artificial, la clave será aprender a distinguir contenidos confiables, también en temas de sexualidad.