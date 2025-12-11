El H3N2 es catalogada como una supergripa y en países como Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Inglaterra ha declarado que se han hospitalizado en promedio 2.660 personas al día durante esta semana por gripa, mientras en la semana pasada el promedio eran de 1.717.

Meghana Pandit, codirectora del NHS, afirmó: “El número de pacientes hospitalizados con gripe es extremadamente alto para esta época del año”.

Según la Salud Pública de Escocia, que vigila las enfermedades respiratorias y virales de este país, en los hospitales se han registrado 986 ingresos durante la primera semana de diciembre, aumentando un 15% de los de la semana anterior. Sin embargo, en este país ya se propaga la vacunación de los ciudadanos, de manera gratuita ante el estado, sin embargo, Community Pharmacy Scotland ha anunciado que muchas personas se han vacunado en la farmacia más cercana, asumiendo el valor de ella.

¿Qué dice la OMS sobre el H3N2?

La Organización Panamericana de la Salud, aliada a la Organización Mundial de la Salud, ha informado que este H3N2, ha sido relacionada al subclado K y ha informado los aumentos de casos en Europa, varios países de Asia, Estados Unidos y Canadá. América del Sur aún no ha reportado casos.

"En Europa, la actividad de influenza comenzó antes de lo habitual y el subclado K representó casi la mitad de las secuencias reportadas entre mayo y noviembre de 2025 (2). Hasta el momento, no se ha documentado un cambio significativo en la gravedad clínica, en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos, o defunciones. No obstante, las temporadas dominadas por el subtipo A(H3N2) suelen asociarse con mayor gravedad, especialmente entre las personas mayores (4)“, fue lo que mencionó la OPS en su comunicado.

Agregó: “En la Región de las Américas, específicamente en la subregión de América del Norte (5–7), se observó un incremento sostenido, principalmente debido a la influenza de tipo A. En efecto, en los Estados Unidos de América y Canadá se registró una mayor circulación del subtipo A(H3N2), con un aumento progresivo de las detecciones del subclado K de influenza A(H3N2) (5)“.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). | Foto: AP

¿Cuáles son los síntomas del H3N2?

Al ser una variante de gripa, sus síntomas son fiebre alta, malestar intenso, dolores musculares, dolor de cabeza, escalofríos, tos seca, etc. En Europa, informan que ha impactado a niños de 5 a 14 y adultos mayores, las medidas preventivas reúnen utilizar tapabocas, lavado de manos y no recurrir a lugares con muchas personas.

La vacuna contra la influenza es la que le permitirá estar inmune ante este virus del H3N2, siendo esta misma la que se están aplicando en Europa, autónomamente, algunos ciudadanos.