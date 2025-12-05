El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido ha encendido las alarmas ante lo que expertos llaman la ‘super gripe’ H3N2, una variante mutada del virus de la influenza A que amenaza con colapsar el ya tensionado sistema hospitalario británico.

De acuerdo con expertos del NHS la llegada de esta nueva cepa es la causante del prematuro inicio de la temporada gripal, cinco semanas antes de lo habitual, con más del 90% de los casos confirmados pertenecientes a este tipo de gripe. Jim Mackey, director ejecutivo del NHS, aseguró en el British Medical Journal: “Este invierno será uno de los más duros que haya vivido nuestro personal”.​

​De acuerdo con datos oficiales del Gobierno británico, la circulación de esta cepa es alta en niños y jóvenes adultos, con el 72% de casos en población entre los 5 y los 14 años.

La gran preocupación detrás de esta nueva cepa de debe a la fuerza de sus síntomas, los cuales coinciden con otros tipos de influenza como fiebre, tos, congestión nasal, fatiga, dolores musculares y escalofríos. Sin embargo, según autoridades sanitarias internacionales esta variante puede causar cuadros más graves, principalmente en adultos mayores y niños, incrementando el riesgo de fiebre alta y complicaciones respiratorias.

Al respecto, la profesora Nicola Lewis, directora del Centro Mundial de Influenza del Instituto Francis Crick, dijo para Daily Mail “no hemos visto un virus como este en un tiempo, esta dinámica es inusual. Este es un virus más desagradable y más impactante en la población”.

En medio de la alerta por esta ‘super gripa’ las autoridades sanitarias hicieron un llamado a usar tapabocas ante cualquier tipo de síntomas y así “limitar la propagación de virus respiratorios”.

Las guías emitidas para el uso de tapabocas no solo se limita a la cepa H3N2 también aplica para el virus sincitial respiratorio y COVID-19. Estas alertas se han emitido en hospitales de Londres, Lincolnshire, Shropshire y Oxfordshire.

Por su parte, Lawrence Young, profesor emérito de oncología molecular en la Universidad de Warwick, afirmó para Daily Mail que se prevé “una temporada de gripe muy desafiante y necesitamos hacer todo lo posible para proteger a los que corren más riesgo de desarrollar enfermedades graves. Esto incluye el uso de mascarillas en espacios cerrados y mal ventilados, especialmente si eres anciano o inmunodeprimido o en contacto con personas vulnerables“.

