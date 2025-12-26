Producción sostenible

Campesinos apuestan por producción sostenible

Comunidades campesinas incorporan modelos productivos responsables sin perder tradiciones alimentarias.

Javier Andrés Pineda Rangel

27 de diciembre de 2025, 12:23 a. m.
Fundación Alpina destaca avances en diversificación de cultivos y uso eficiente de recursos.
Fundación Alpina destaca avances en diversificación de cultivos y uso eficiente de recursos.

La producción sostenible está transformando la forma en que muchas comunidades rurales en Colombia viven y celebran la Navidad.

En un momento marcado por el cambio climático y la presión sobre los recursos naturales, la agricultura familiar ha demostrado que es posible producir alimentos tradicionales de manera más responsable, sin sacrificar calidad ni identidad cultural.

De acuerdo con el balance presentado por la Fundación Alpina, las familias campesinas que han adoptado prácticas agroecológicas lograron diversificar sus cultivos en un 65%, reducir hasta en un 50% el consumo de agua y aumentar sus ingresos en más de un 30%.

Estos resultados se explican por la implementación de modelos productivos que integran distintos cultivos, árboles y animales, así como el uso de abonos orgánicos, la rotación de siembras y sistemas de riego eficientes.

El enfoque también ha permitido recuperar semillas nativas y criollas, fortalecer la autonomía de las comunidades y mantener vivos saberes tradicionales que forman parte de la identidad rural del país.

Productos emblemáticos de la temporada decembrina, el maíz criollo para arepas y chicha, el frijol y la yuca para sopas, así como hierbas aromáticas y hortalizas para ensaladas y guisos, hoy se cultivan bajo esquemas más sostenibles, garantizando su disponibilidad y calidad.

Para la Fundación Alpina, el impacto va más allá de lo productivo. “Apoyar la agricultura familiar es reconocer el esfuerzo de quienes mantienen vivas nuestras raíces, fortalecen la biodiversidad y producen alimentos de manera sostenible. Cada plato en nuestra mesa refleja su dedicación y amor por la tierra”, destacó Camila Aguilar, directora ejecutiva de la entidad.

El balance evidencia que la sostenibilidad no solo preserva tradiciones, sino que también mejora la economía y la seguridad alimentaria de las familias rurales, convirtiendo cada alimento en un símbolo de responsabilidad y futuro para el campo colombiano.

Noticias Destacadas