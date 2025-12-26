Nación

El impactante momento en el que familias campesinas huyen de la guerra entre el ELN y las disidencias en el Catatumbo

Adultos y niños tuvieron que refugiarse en colegios para no ser alcanzados por las balas.

Gabriel Salazar López

26 de diciembre de 2025, 12:13 p. m.
La guerra entre grupos ilegales en el Catatumbo, Norte de Santander, no ha cesado y este jueves 25 de diciembre se desató una nueva crisis humanitaria, producto de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc al mando de Calarcá y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que volvieron a chocar en la zona.

Dichos choques entre estos dos grupos generaron el desplazamiento de más de 250 familias que residen en esta zona del país, quienes temen ser alcanzadas por los proyectiles de fusil que se disparan entre estos criminales.

Incluso, por medio de las redes sociales, quedó evidenciado cómo las familias campesinas tuvieron que llegar al kilómetro 16 de la vía Tibú - La Gabarra y refugiarse en un colegio.

“En el kilómetro 16 de la vía Tibú - La Gabarra, los fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN obligaron a los habitantes de la zona a buscar refugio en la escuela para salvarse del fuego cruzado”, dijo.

Al mismo tiempo, denunció que una ambulancia fue devuelta por parte de los grupos ilegales, quienes libran una guerra a sangre y fuego en esta zona de Norte de Santander.

La ambulancia de La Gabarra, que llevaba una remisión hacia el Hospital de Tibú, fue obligada a regresarse por uno de estos grupos armados que mantiene un retén en la vía”, precisó.

Vicepresidenta Francia Márquez pide “respeto a la vida” para las comunidades del Catatumbo, víctimas del desplazamiento

Justamente, frente a esta denuncia, Iris Marín, Defensora del Pueblo, por medio de la red social X, le pidió a los ilegales que permitan transitar a las misiones médicas en medio de las fuertes confrontaciones.

Pedimos al ELN y al Frente 33 cesar de inmediato los combates en La Gabarra - Tibú y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona”, dijo la funcionaria.

SEMANA conoció que sobre las 7:00 a. m. de este viernes, 26 de diciembre, habrá un Consejo de Seguridad en Tibú, Norte de Santander, con las autoridades regionales para analizar la situación.

Noticias Destacadas